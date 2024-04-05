人民网里约热内卢4月3日电 （记者陈一鸣、宋亦然）巴西利亚消息：当地时间4月3日下午，在巴西矿业和能源部长西尔韦拉、巴西电力监管局主席桑多瓦尔、中国驻巴西大使祝青桥等的共同见证下，国家电网巴西控股公司所属项目公司与巴西电力监管局在巴西利亚签署了巴西东北部新能源送出±800千伏特高压直流输电项目（下文简称“巴西东北特高压项目”）特许经营权协议。

巴西东北特高压项目特许经营权协议签署现场。国家电网巴西控股公司供图

西尔韦拉对这一巴西东北部新能源基地清洁电力外送的“中国方案”表示高度赞赏。他认为，该项目将对提升巴西电网安全稳定运行水平、促进消纳巴西东北部风电和太阳能发挥重要作用，并将有力支撑巴西经济社会绿色低碳发展。

祝青桥指出，该项目是中巴拓展深化互利合作的生动体现。今年是中巴建交50周年和两国高委会成立20周年，巴西还将举办二十国集团峰会，两国将进一步对接发展战略，密切交流合作，推动双边关系再上新台阶。

“国家电网公司将在继续稳健运营现有巴西电力资产的同时，高质量建设好巴西东北特高压项目，力争早日建成投产，全面发挥工程的功能和作用，推动巴西能源绿色低碳转型，促进巴西经济社会可持续发展。”国家电网公司副总经理金炜说。

据悉，巴西东北特高压项目是巴西史上最大的输电特许权项目和该国近年来最大的基础设施建设项目；也是继巴西美丽山特高压输电一期、二期项目之后，国家电网公司第三次在海外中标的特高压输电项目。

项目包括新建1468公里±800千伏特高压直流输电线路、两端换流站和调相机以及相关交流配套工程，额定输送容量500万千瓦。项目将巴西东北部和北部的风电、太阳能和水电等清洁能源打包汇集输送，途经马拉尼昂州、托坎廷斯州、戈亚斯州，可满足巴西首都联邦区等核心地区约1200万人口用电需求，计划于2029年投运，特许经营权期限30年。

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