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我赴黎维和部队官兵祭奠杜照宇烈士

2024年04月05日10:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网大马士革4月3日电 （记者薛丹）清明祭英烈，他乡忆忠魂。当地时间4月2日，由多功能工兵分队、建筑工兵分队、医疗分队组成的中国第22批赴黎维和部队位本营区分片区同步开展“缅怀维和英烈，担当强军事业”清明祭奠英烈活动，深切缅怀杜照宇等维和英雄，寄托哀思、励志共勉，进一步激发官兵坚定投身维护世界和平伟大事业的使命感、责任感。

“2006年7月25日，位于黎巴嫩、以色列、叙利亚三国交界的一处联合国军事观察哨所遭到以军轰炸，包括杜照宇在内的4名联合国军事观察员不幸牺牲，杜照宇的生命永远定格在了34岁……”活动伊始，维和官兵头戴蓝色贝雷帽、胸围蓝色丝巾、肩佩蓝色联合国徽章静坐观看“杜照宇纪录片”，一同回顾了杜照宇烈士的牺牲经过和生平经历，现场严肃而庄重，官兵们神情肃穆。随后维和官兵整齐列队垂首默哀、深切缅怀，表达对烈士的无限追思和崇高敬意。活动现场，大家还重温了维和誓言，并在“缅怀维和英烈，担当强军事业”标语横幅上签名。

活动结束后，维和官兵纷纷表示要继承英烈遗志，在维和行动中攻坚克难、不辱使命，以实际行动发扬中国军人的蓝盔精神，践行中国维和的大国担当。

中国第22批赴黎维和部队自去年12月份部署以来，稳步推进建筑施工、医疗救助与人道主义救援等任务，受到联黎部队司令部、维和友军及当地民众的广泛赞誉。

(责编：苏缨翔、张悦)

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