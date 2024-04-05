人民网首尔4月3日电 （记者莽九晨）4月2日，由四川省文化和旅游厅、中国驻首尔旅游办事处共同主办的四川—首尔文化旅游交流会在首尔中国文化中心举办。四川航空首尔和大邱办事处、中国工商银行首尔分行、韩国黄气球旅行社、哈拿多乐、韩亚航空等业界代表出席交流会。

交流会上，四川省文化和旅游厅厅长戴允康向韩国旅游业界代表介绍了四川文化旅游发展情况、“熊猫家园”“古蜀文明”“天府之国”“安逸四川”四大国际文化旅游名片、旅游设施和服务以及入境游便利性举措。中国工商银行首尔分行副行长张茂介绍了与四川分行内外联动解决中韩跨境支付便利化痛点难点举措，以及在境内为四川文旅提供智慧景区金融服务的方案。韩国业界代表分享了目前出入境旅游市场和产业链恢复的情况，并结合四川旅游实际情况，在旅游产品打造、宣传推广、旅游设施和服务、便利性措施等方面提出了意见和建议。

四川是韩国游客向往的旅游目的地之一，四川的自然、人文、美食及慢生活吸引着众多韩国游客。深受韩国民众喜爱的旅韩中国大熊猫“福宝”于4月3日踏上回国的旅程，回国后将生活在四川省中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地。四川航空首尔支店长李红光在交流会上推介了以“福宝之旅”为主题的旅游产品和线路。期待有更多韩国的“福宝”粉丝们到四川看望“福宝”，体验四川的美食、美景和慢生活。

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