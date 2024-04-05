人民网东吁4月4日电 （记者谢佳君）4月4日，中国驻缅甸大使陈海率使馆馆员长途驱车赴勃固省东吁市，同缅甸中国企业商会、在缅中国远征军后裔和华侨华人代表共同祭扫中国远征军阵亡将士。

陈海大使参观中国远征军抗战陈列展。人民网记者 谢佳君摄

陈海大使发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

陈海大使了解中国远征军纪念馆情况。人民网记者 谢佳君摄

陈海表示，82年前，数十万中国远征军将士入缅作战，用鲜血和生命书写中华民族抗战史上可歌可泣的一页，为亚洲太平洋战场和世界反法西斯战争胜利作出了重要贡献。中国远征军的爱国精神永放光芒，中缅胞波情谊世代传承。我们要继承先烈遗志，弘扬爱国精神，为推动构建中缅命运共同体、实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

陈海大使向中国远征军纪念碑敬献花篮。人民网记者 谢佳君摄

全体人员默哀追思。人民网记者 谢佳君摄

东吁是二战期间中国远征军抗击日本法西斯的会战史迹地。当天，受中国驻缅甸使领馆委托，在缅中资机构和当地侨社分别还在中国远征军战斗过的仁安羌、密支那向远征军纪念设施敬献花篮并祭扫。

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