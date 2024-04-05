新华社布拉柴维尔4月4日电（记者郑扬子）刚果（布）领土整治、基础设施和道路养护国务部长布亚日前说，中国建筑集团承建的刚果（布）国家一号公路项目创造了大量就业，促进当地经济发展，助力刚果（布）实现经济社会效益的双赢。

中国建筑刚果国家道路运营公司2日在刚果（布）首都布拉柴维尔举行庆祝刚果（布）国家一号公路特许经营项目运营五周年活动。刚果（布）经济和财政部长翁达耶、法国驻刚大使博多妮、中国驻刚大使李岩等出席活动。

布亚在活动致辞中还说，一号公路从建设到运营阶段，一直是中法刚三方合作的标志性项目，希望三方以此为基础，进一步拓展合作，将成功模式推广运用至其他道路项目中，为刚国家发展和改善民生福祉发挥更大作用。

李岩表示，一号公路特许经营项目是中刚友好合作和中法开放精神的集中体现，更是高质量共建“一带一路”的实践成果。希望三方坚持优势互补，将一号公路打造为友谊之路、繁荣之路、梦想之路。

博多妮说，法中企业以自身的专业技术充分参与到一号公路建设和运营工作中，取得了令人欣慰的成绩，希望法中企业能坚持不懈，继续为刚果（布）基础设施建设和运营贡献更多力量。

据了解，刚果（布）国家一号公路特许经营项目采用中法刚三方合作模式，由中国建筑集团、法国爱集思集团和刚果（布）政府联合组建项目公司，开展一号公路的收费运营、公路养护和大修工程业务。

刚果（布）国家一号公路全长536公里，起点为该国第二大城市黑角，终点为布拉柴维尔，由中国建筑集团承建，于2008年5月动工，2016年3月竣工。公路运送刚果（布）90%以上的进出口货物，连接刚前三大城市及沿线多个重要城镇，覆盖全国65%以上的人口。

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