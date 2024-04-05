人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第一批中国向古巴提供的紧急粮食援助完成交接

2024年04月05日03:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社哈瓦那4月4日电（记者林朝晖）当地时间4月3日，中国政府向古巴提供紧急粮食援助的首批物资运抵哈瓦那何塞·马蒂国际机场。中国国家国际发展合作署署长罗照辉、中国驻古巴大使马辉、中国农业农村部党组成员黄艳、古巴副总理丰塞卡、古共中央书记处书记罗德里格斯等到机场迎接运送物资的包机并出席了物资交接仪式。除本次空运抵达古巴的首批粮食外，其他粮食物资随后将通过空海联运的方式陆续运达古巴。

　　罗照辉在发言中表示，“中国政府为古巴朋友的每一点进步而骄傲自豪，为古巴朋友的每一点困难而感同身受。今天的援助是中国人民友好情意的象征。”“中国人民永远和古巴站在一起，同甘苦，共患难，为实现中古社会主义命运共同体，为建设更加美好的世界而奋斗。”

　　丰塞卡代表古巴政府、古巴共产党、古巴人民向中方表示最诚挚的感谢。他说，这次捐赠对古巴来说十分重要，由于60多年来美国政府肆意对古巴施加制裁，产生了非常严重的消极影响，导致情况一再恶化。这次捐赠展示了中国人民向古巴人民给予的守望相助。

　　他同时重申，古方支持高质量共建“一带一路”和全球发展倡议，因为古中之间有相同的价值观，相信未来的前途会更加光明。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部