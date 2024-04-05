新华社哈瓦那4月4日电（记者林朝晖）当地时间4月3日，中国政府向古巴提供紧急粮食援助的首批物资运抵哈瓦那何塞·马蒂国际机场。中国国家国际发展合作署署长罗照辉、中国驻古巴大使马辉、中国农业农村部党组成员黄艳、古巴副总理丰塞卡、古共中央书记处书记罗德里格斯等到机场迎接运送物资的包机并出席了物资交接仪式。除本次空运抵达古巴的首批粮食外，其他粮食物资随后将通过空海联运的方式陆续运达古巴。

罗照辉在发言中表示，“中国政府为古巴朋友的每一点进步而骄傲自豪，为古巴朋友的每一点困难而感同身受。今天的援助是中国人民友好情意的象征。”“中国人民永远和古巴站在一起，同甘苦，共患难，为实现中古社会主义命运共同体，为建设更加美好的世界而奋斗。”

丰塞卡代表古巴政府、古巴共产党、古巴人民向中方表示最诚挚的感谢。他说，这次捐赠对古巴来说十分重要，由于60多年来美国政府肆意对古巴施加制裁，产生了非常严重的消极影响，导致情况一再恶化。这次捐赠展示了中国人民向古巴人民给予的守望相助。

他同时重申，古方支持高质量共建“一带一路”和全球发展倡议，因为古中之间有相同的价值观，相信未来的前途会更加光明。

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