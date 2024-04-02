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熊波大使祭扫河内嘉林中国烈士陵园

2024年04月02日09:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网河内4月1日电 （记者杨晔）2024年清明节前夕，中国驻越南大使熊波率使馆馆员、在越中资企业、新闻媒体和留学生代表赴越南河内市嘉林中国烈士陵园祭扫，越中友协副主席阮荣光等友好人士参加。

熊波大使发表祭文讲话。人民网记者 杨晔摄

在庄严肃穆的气氛中，熊波偕全体人员向援越抗法、抗美英烈鞠躬默哀，敬献花圈并逐一敬香、表达深切哀思。陵园内，用大理石砌成的中国烈士墓整齐排列，陵园中心纪念碑上用中越文书写的“革命烈士永垂不朽”分外醒目。

熊波发表祭文深情回顾上世纪五、六十年代中华优秀儿女响应党和国家号召，背负祖国人民重托，义无反顾支援越南人民抗法、抗美救国事业、维护新中国和平安宁的难忘历史，向用鲜血和生命铸就两国友谊不朽丰碑的革命英烈致以崇高敬意。熊波告慰先烈们表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国胜利实现第一个百年奋斗目标，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。党的二十大开启了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴新征程，中国比历史上任何时期都更加接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。

熊波大使向牺牲的中国援越抗法、抗美英烈敬香。人民网记者 杨晔摄

熊波表示，继承先烈遗志，就要不忘初心，牢记使命，对党忠诚，发奋图强，为实现中华民族伟大复兴而奋斗；就要不畏强权，勇于担当，敢斗善斗，坚决维护国家主权安全发展利益；就要大力弘扬老一辈领导人亲手缔造和精心培育的中越传统友谊，将“越中情谊深，同志加兄弟”的精神发扬光大，推动具有战略意义的中越命运共同体建设早日落地生根、开花结果，更好造福两国和两国人民。

嘉林中国烈士陵园安葬着在上世纪五、六十年代援越抗法、抗美斗争和支持越社会主义建设时期牺牲的48名中国烈士。

(责编：燕勐、常红)

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