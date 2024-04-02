人民网大马士革4月1日电 （记者薛丹）当地时间4月1日，以色列针对伊朗驻叙利亚领事馆大楼的空袭已造成多人死亡，其中包括伊朗伊斯兰革命卫队一名指挥官。

据伊朗国家电视台消息，在袭击中丧生的指挥官为穆罕默德·礼萨·扎赫迪，是伊朗伊斯兰革命卫队驻叙利亚军事顾问。总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”透露，空袭已造成包括穆罕默德·礼萨·扎赫迪在内的至少6人死亡。被摧毁建筑的一层为伊朗驻叙利亚领事馆及伊朗驻叙利亚大使官邸。伊朗驻叙利亚大使侯赛因在袭击中没有受伤。

针对这一事件，侯赛因在接受媒体采访时表示，空袭发生时他本人正在伊朗驻叙利亚大使馆内的工作场所。他表示，以色列的行为违反了国际法，伊朗将对做出果断回应。

空袭发生后，叙利亚外长梅克达德抵达了伊朗驻叙利亚大使馆。梅克达德表示，空袭不会影响叙利亚和伊朗两国的关系，叙方强烈谴责以色列的空袭行为。在与伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话时，梅克达德称叙利亚坚定站在伊朗一边。阿卜杜拉希扬也说伊朗和叙利亚将携手应对以色列的“野蛮行径”。

截至记者发稿时，救援工作仍在进行中，具体的伤亡人数可能进一步增加。

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