新华社曼谷4月1日电 通讯｜中泰免签“满月” 旅游业者“忙坏”

新华社记者高博 王腾 万后德

4月1日，适逢中泰互免签证协定生效“满月”。记者在泰国走访发现，自3月1日中泰互免签证协定生效、两国迈入“免签时代”以来，中国游客访泰热度持续攀升，助力泰国旅游业焕发生机与活力。

3月29日，游客在泰国芭堤雅真理圣殿拍照。新华社记者 王腾 摄

3月29日，记者在海滨城市芭堤雅的码头看到，四川省中国青年旅行社幸福之旅领队王晓梅正带着20多人的旅行团出海，团旗上悬挂着一个熊猫吉祥物，远远望去格外醒目。

王晓梅从事旅游行业已有15年。今年3月以来，她几乎每天都处于满负荷工作状态。王晓梅用沙哑的声音告诉记者：“以前我们一个月大概带两个团从成都来泰国，现在一个月要带5个团，公司所有领队的业务都排得很满。”

3月29日，游客在泰国芭堤雅真理圣殿游览。新华社记者 王腾 摄

王晓梅说，中泰实行互免签证极大便利了两国人民往来。“互免签证省去了办签证的准备时间，入关也变得更顺畅，时间和经济成本降低了，说走就走的旅行成为可能。”

不同于跟团游，来自广东潮州的张冰冰和朋友们选择了自由行。“这次来泰国旅游的体验很好，我们感受到了泰国人的热情好客，也感受到了免签带来的便利。”张冰冰说。

旅游业是泰国支柱产业，这里有独特的热带风情和丰富多彩的文化。自今年3月1日中泰互免签证协定生效以来，无论是在首都曼谷，还是在普吉岛等地，中国游客明显多了起来。

泰国观光协会秘书长阿迪·猜拉达那农说：“2023年中国赴泰游客约350万人次，预计今年将增长约一倍至600万到800万人次。”

3月29日，游客在泰国芭堤雅真理圣殿拍照。新华社记者 王腾 摄

3月29日，游客在泰国芭堤雅真理圣殿拍照。新华社记者 王腾 摄

泰国旅游与体育部数据显示，截至3月31日，今年以来泰国累计接待外国游客超过937万人次，创造收入约4547亿泰铢（1美元约合36.4泰铢），其中中国游客超过175万人次，稳居榜首。

中国游客的到来让泰国旅游业者信心满满。在芭堤雅附近格兰岛上负责给游客拍照的梅塔·革翁说：“我亲身感受到免签后中国游客的增加，现在一天我要给20多个中国旅行团拍照。岛上中国游客特别多，让我们的收入增长不少。”

政策利好带来“双向奔赴”。中泰互免签证也使泰国游客赴中国旅游的热情高涨，文化游、民俗游等中国旅游产品正受到越来越多泰国游客关注。

3月29日，游客在泰国芭堤雅真理圣殿游览。新华社记者 王腾 摄

“中泰互免签证协定生效，既凸显双方信任度的提升，也推动两国人民交流互动，尤其促进了旅游业的恢复和发展。”阿迪说，未来泰国将着力恢复与发展旅游产业链，提升旅游服务标准、完善景区环境治理、开发更多景点和路线，持续吸引和服务中国游客，促进泰国旅游业发展。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)