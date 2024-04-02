新华社华盛顿3月31日电 美国大选手记｜一场“圈钱”与“烧钱”的大戏

新华社记者熊茂伶

一场竞选活动能“圈”多少钱？美国总统拜登刷出了新纪录：2500万美元。

近日，在同为民主党人的前总统奥巴马和克林顿助阵下，为连任奔走的拜登在纽约一场竞选筹款活动中募集到超过2500万美元，打破单场政治活动最高筹款纪录，令人咋舌。

据美国媒体报道，这场活动最低门票价格为225美元。捐款10万美元可与三任总统合影，25万美元能参加活动中的招待会，若出到50万美元则能进入更为私密的“小圈子”聚会。简言之，出钱越多，越有可能和“大人物”亲密接触。

相形之下，拜登的对手、共和党前总统特朗普的“圈钱”成绩单逊色不少。统计显示，拜登单是此次筹集的款项就远超特朗普团队整个2月募集的资金总额。整体看，特朗普的“钱袋子”目前不如拜登丰盈。据统计，截至2月底，拜登手头有1．55亿美元现金，特朗普和他的政治行动委员会拥有现金数量则不及拜登的三分之一。

更令特朗普雪上加霜的是，他官司缠身需要支付高额律师费和巨额罚款，这给他的竞选带来很大资金压力。据彭博社报道，2023年特朗普的法律费用开支达5120万美元。今年早些时候，纽约两家法院分别因名誉诽谤案和财务欺诈案对特朗普处以合计超过4亿美元的罚金。

不过，特朗普也不甘落后。据英国《金融时报》报道，特朗普的竞选团队预计能在4月初佛罗里达州的一场大型筹款活动中筹集到3300万美元。

目前，特朗普在民调上仍保持着微弱领先优势。美国选举信息网站“真正透明政治”的数据显示，在亚利桑那、内华达、威斯康星、密歇根、宾夕法尼亚、北卡罗来纳和佐治亚这些大选关键州，特朗普在多个民调中的支持率均值领先拜登约1个百分点。

民主党早早祭出两位前总统替拜登造势，分析人士认为这反映出民主党党内对于拜登民调落后的担忧。《华尔街日报》撰文认为，现任总统与两位前总统“合体”的场景并不多见，此次三人聚首，表明拜登正在艰难的政治环境下试图赢得连任。

无论如何，2024年美国总统选举注定是一场“圈钱”与“烧钱”的大戏。据美国广告追踪公司AdImpact预测，2024年美国总统选举将是有史以来最昂贵的一次，候选人在各个平台花掉的政治宣传费用累计将超过100亿美元。美媒称其为“最昂贵、也可能是最具分裂性的总统竞选”。

巨额开销引发美国民众不满。美国皮尤研究中心发布的民调显示，相当数量的美国人认为当下政治竞选成本“太高”，超过七成受访人赞同限制个人和组织在政治竞选上的支出。此外，85％的人认为，政治竞选成本高昂使优秀的人很难竞选公职。

美国独立选民埃米莉·梅斯纳日前对记者表示，她认为两党都被金钱利益所困。“这是一个真正的问题。”她说。

美国布伦南司法研究中心指出，在美国，少数富有的金主主导着选举的捐赠和支出，美国亟需对竞选资金、透明度和规则的有效执行进行限制。（参与记者：孙丁、刘亚南）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)