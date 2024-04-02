新华社东京4月1日电（记者钱铮）日本政府4月1日在文部科学省设立火山调查研究推进本部，以统一负责火山的观测和调查研究。日本政府希望这一机构的设立能帮助进一步强化活火山应对措施。

当天，文部科学省举行了火山调查研究推进本部的揭牌仪式。根据文部科学省此前发布的资料，火山调查研究推进本部由文部科学大臣出任本部长，下设政策委员会和火山调查委员会。政策委员会主要负责制定有关推进火山观测、测量、调查、研究的基本政策，调整火山相关的调查研究预算，制定综合调查观测计划等。火山调查委员会负责收集、整理和分析大学和行政机构等火山相关的调查结果，并进行综合评价。

日本2023年6月公布经修订的《活火山对策特别措施法》，该法律规定要设立火山调查研究推进本部，统一负责火山的观测、调查研究、开发评价方法、提高预测技术等。

日本媒体在报道中说，日本火山的相关观测和调查研究目前存在一些问题，例如气象厅和大学等合作不够、大学削减预算导致人才培养不够等。日本政府希望火山调查研究推进本部能成为解决火山防灾相关课题的指挥部。

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