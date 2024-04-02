人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本肾脏学会公布小林制药事件部分消费者调查结果

2024年04月02日08:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京4月1日电　针对日本小林制药公司含红曲成分保健品导致消费者健康受损问题，日本肾脏学会1日在其官网公布了以47名健康受损消费者为对象的独立调查报告结果。结果显示，这些消费者中约四分之三停止服用问题保健品后症状改善，还有四分之一接受了类固醇治疗，病情严重需要透析的有两人。

　　日本肾脏学会在官网上发布报告说，该学会自3月27日起对会员医生接诊相关消费者的情况进行互联网问卷调查，截至目前调查共涉及47名健康受损消费者。

　　调查结果显示，这些消费者初诊时间都在2023年11月以后，其中约80%消费者的就诊时间集中在今年1月以后。这些消费者中约90%年龄在40岁至69岁之间，女性占66%。初诊时半数以上消费者的主要症状是倦怠感、食欲不振、尿液异常和肾功能障碍。在这些消费者中确诊的疾病主要有肾小管间质性肾炎、肾小管坏死、急性肾小管损伤，这些消费者中没有死亡病例。

　　报告说，47名消费者中有46人服用了小林制药的红曲胆固醇颗粒，1人服用了该公司宣称能减内脏脂肪和降胆固醇的“内脂帮手+胆固醇”。“内脂帮手+胆固醇”这款产品是小林制药此前宣布召回的3款含红曲成分保健品之一。　　

　　3月31日，日本厚生劳动省与和歌山县有关机构依据食品卫生相关法规对小林制药位于和歌山县的工厂进行了现场检查。

　　日本小林制药公司3月29日发布的数据显示，截至3月28日晚，服用该公司含红曲成分保健品的消费者已有5人死亡、114人住院。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部