新华社上海4月1日电 独家专访｜欧伦斯：“我爱中国，因为我爱美国”

新华社记者郑开君 孙丁 有之炘

长期致力于推动美中友好的美中关系全国委员会会长斯蒂芬·欧伦斯日前在上海接受新华社记者专访时表示，美中发展建设性关系不仅造福两国人民，也会让世界变得更好，双方应聚焦可以合作的领域，继续加强民间交往。

“我爱中国，因为我爱美国。”欧伦斯说，“这么多年发生的事情让我明白，美中关系将深刻影响美国人民。美中关系好，美国人民的生活会更好；美中关系差，美国人民的生活会变差。”

3月27日，国家主席习近平在北京人民大会堂集体会见美国工商界和战略学术界代表，欧伦斯是其中之一。习近平主席对美国工商界和战略学术界人士在春暖花开之际访华表示欢迎。

“这场会见很棒，氛围很轻松，许多老朋友在现场。”欧伦斯说，大家对习近平主席的讲话印象深刻，“对这场会见的感觉都很好”。会见后，欧伦斯在社交媒体上发帖说，习近平主席关于需要中美协调合作的阐述令人信服，“我们被深深打动，我们重新致力于建设造福两国人民的合作性美中关系”。

1976年至1979年，欧伦斯就职于美国国务院法律顾问办公室。在此期间，他作为美方法律团队成员参与推动美国同中国建立外交关系。2005年，欧伦斯开始担任美中关系全国委员会会长。他普通话流利，还是美国外交学会成员。

欧伦斯告诉记者，他因参与推动美中建交同中国结缘，随着时间推移以及多次访问中国，他爱上了中国，一直致力于推动美中加强关系，拉近两国人民距离。在他看来，“一个建设性且富有成果的美中关系为两国人民带来福祉”。

欧伦斯说，美中关系面临许多挑战，也有很多机遇，双方应把更多注意力放在可以合作并加强双边关系的领域。“我们可以在气候变化、人工智能、反恐、投资等领域进行合作。许多事情上，当美中合作时，两国人民的生活会变得更好……我有信心，和平、建设性且富有成果的美中关系也将让这个世界变得更好。”

习近平主席指出，中美关系的基础在民间，欧伦斯对此深感认同。回顾历史，欧伦斯表示，两国老一辈领导人通过“乒乓外交”这一民间交流形式实现了外交和政治突破，其重要意义还在于改变了中国人对美国的看法和美国人对中国的看法。

“当美中民间关系紧密时，政府、政策也会跟上。我们现在需要做的是加强美中民间交往。”欧伦斯说。

去年11月，习近平主席在美国旧金山出席美国友好团体联合举行的欢迎宴会，并发表重要演讲。美中关系全国委员会是举办方之一。欧伦斯说，习近平主席3月在北京会见美国工商界和战略学术界代表，是旧金山欢迎晚宴“很棒的延续”，“感谢习近平主席会见了我们”。（参与记者：孙青）

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