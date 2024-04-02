新华社德黑兰4月1日电（记者沙达提）伊朗外交部1日发表声明说，伊朗外长阿卜杜拉希扬和叙利亚外长梅克达德当天通话，强烈谴责以色列当天早些时候对伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑的“野蛮”空袭。

声明说，梅克达德在通话中对这起空袭事件予以“最强烈措辞”的谴责，并表示其严重违反国际规则，特别是1961年《维也纳外交关系公约》。

阿卜杜拉希扬在通话中表示，以色列对伊朗驻叙利亚大使馆领事部的袭击违反了所有国际义务和公约，国际社会必须对这种犯罪行为作出严肃反应。

伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼当天发表声明说，这一袭击严重违反了《维也纳外交关系公约》，国际社会和联合国应以最强烈的措辞谴责这一行为，并应对“侵略者”采取必要措施。卡纳尼强调，伊朗保留对袭击采取反制措施的权利。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗驻叙利亚大使侯赛因·阿克巴里1日说，以色列战机当天从被以占领的戈兰高地发射了6枚导弹，袭击目标是位于叙利亚首都大马士革的伊朗大使馆旁边的领事部门建筑。袭击发生时，他正在大使馆办公室里，看到该建筑在空袭中遭到破坏。这次袭击是以色列犯下的又一次罪行。以色列的行为违反了国际法，伊朗将果断回应。

据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，以色列1日空袭伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑，造成包括伊朗伊斯兰革命卫队一名指挥官及其副手在内的5人死亡，另有12人在袭击中受伤。

(责编：袁勃、赵欣悦)