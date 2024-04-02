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伊朗驻叙使馆建筑遭导弹袭击至少5人死亡

2024年04月02日07:28 | 来源：新华网
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这是4月1日在叙利亚首都大马士革拍摄的空袭现场（手机拍摄）。新华社发（胡马姆摄）

这是4月1日在叙利亚首都大马士革拍摄的空袭现场（手机拍摄）。新华社发（胡马姆摄）

新华社大马士革4月1日电（记者程帅朋 冀泽）伊朗驻叙利亚大使侯赛因·阿克巴里1日说，伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑当天遭以色列导弹袭击，造成至少5人死亡。

阿克巴里对以色列的袭击行为表示谴责。他说，伊朗对此次袭击“不会没有回应”。

4月1日，在叙利亚首都大马士革，救援人员在袭击现场进行救援。新华社发（阿玛尔摄）

4月1日，在叙利亚首都大马士革，救援人员在袭击现场进行救援。新华社发（阿玛尔摄）

新华社记者在现场看到，遭袭建筑被完全炸毁，废墟上仍有浓烟冒出。当地救援人员正在现场清理废墟，伊朗大使馆附近建筑也在袭击中受损。

伊朗驻叙利亚大使馆新闻处一名工作人员对新华社记者说，袭击发生时，包括多名伊朗军事顾问在内的受邀人员正在楼里准备参加开斋宴。

4月1日，在叙利亚首都大马士革，救援人员在袭击现场进行救援。华社发（阿玛尔摄）

4月1日，在叙利亚首都大马士革，救援人员在袭击现场进行救援。华社发（阿玛尔摄）

袭击发生后，叙利亚军方发表声明说，当天17时许，以色列从其占领的戈兰高地方向对伊朗领事部门建筑发动导弹袭击，造成建筑严重损毁，大量人员伤亡。

据伊朗媒体报道，在这次袭击中，64岁的伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”的高级指挥官穆罕默德-礼萨·扎赫迪及其副手哈吉·拉黑米等5人死亡，另有12人受伤。叙利亚外长梅克达德在袭击后访问了伊朗大使馆，并在与伊朗外长阿卜杜拉希扬的通话中对这起空袭事件予以“最强烈措辞”的谴责。

4月1日，在叙利亚首都大马士革，救援人员在袭击现场进行救援。新华社发（阿玛尔摄）

4月1日，在叙利亚首都大马士革，救援人员在袭击现场进行救援。新华社发（阿玛尔摄）

伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼当天发表声明说，这一袭击严重违反了《维也纳外交关系公约》，国际社会和联合国应以最强烈的措辞谴责这一行为，并应对“侵略者”采取必要措施。卡纳尼强调，伊朗保留对袭击采取反制措施的权利。

目前，以色列方面对袭击事件没有任何表态。但据以色列《新消息报》1日报道，以方已指示其驻世界各国的大使馆加强安全措施。

这是4月1日在叙利亚首都大马士革拍摄的爆炸后升起的浓烟。新华社发（阿玛尔摄）

这是4月1日在叙利亚首都大马士革拍摄的爆炸后升起的浓烟。新华社发（阿玛尔摄）

2011年叙利亚内战爆发后，以军多次以打击伊朗军事设施为由空袭叙境内目标。叙利亚和伊朗政府均否认伊朗在叙有驻军。去年10月新一轮巴以冲突爆发后，以色列对叙境内目标的袭击更加频繁。（参与记者：沙达提、吕迎旭）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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