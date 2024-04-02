新华社北京4月1日电 （记者成欣、刘杨）针对菲方近期连续发表涉南海问题负面言论，外交部发言人汪文斌1日表示，菲律宾一再对中方进行无理指责，无非是为了掩盖其自身在南海问题上背弃承诺、侵权挑衅的事实。菲方应当立即停止侵权挑衅行径，中方维护自身领土主权和海洋权益的决心坚定不移。

当日例行记者会上，有记者问：3月29日，菲律宾国防部声明称，中方近期关于南海问题的声明显示，中国政府只会居高临下、以大欺小。30日，菲国家安全委员会助理总干事马拉亚表示，如果中国认为可以用其在菲律宾海域日益咄咄逼人的行为来恐吓菲律宾人，那中国将会感到吃惊。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，包括仁爱礁在内的南沙群岛是中国固有领土。菲律宾领土范围是由一系列国际条约所确定，南沙群岛不在菲领土范围内。菲律宾一再对中方进行无理指责，无非是为了掩盖其自身在南海问题上背弃承诺、侵权挑衅的事实。事实是：

菲律宾违背了在仁爱礁问题上向中方作出的承诺。菲方曾郑重承诺拖走在仁爱礁非法“坐滩”的军舰，但25年过去了，菲方军舰至今仍滞留仁爱礁上。

菲律宾违背了中菲就妥善管控仁爱礁局势达成的谅解。菲方承诺不加固“坐滩”军舰并提前向中方通报运补计划，中方出于人道主义考虑，对菲方向“坐滩”军舰运送必要生活物资的船只多次作出临时特殊安排。但菲方却一再出尔反尔，企图运送用于大规模维修加固军舰的建筑物资，以期实现对仁爱礁的永久侵占。

菲律宾违背了中国和东盟国家共同签署的《南海各方行为宣言》。宣言第五条规定，各方承诺保持自我克制，不采取使争议复杂化、扩大化和影响和平与稳定的行动，包括不在现无人居住的岛、礁、滩、沙或其他自然构造上采取居住的行动。仁爱礁是无人岛礁，各方应维持仁爱礁无人无设施的状态。但前不久，菲律宾军方发言人公然声称要在仁爱礁上建造永久建筑。菲律宾还频繁派员登临铁线礁等中国南海无人岛礁，严重违反宣言精神。

汪文斌说，菲方依仗外部力量支持，背信弃义、一再挑衅，这是导致海上局势紧张的根源。事实无法掩盖，是非不容混淆。菲方应当立即停止侵权挑衅行径，尽快回到遵守和落实宣言精神的轨道上来。中方维护自身领土主权和海洋权益的决心坚定不移。

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