郑永年

中国经济的优势与潜力不仅体现在对外经贸合作方面，也体现在经济结构正不断转型升级。依托丰富的人力资源、庞大的市场规模、高强度的研发投入，中国经济增长动能不断集聚

近年来，一些西方国家的政客和媒体等不停地唱衰中国经济，所谓“中国经济见顶”“中国经济衰退”“中国资产负债表衰退”“中国不可投资”等论调不绝于耳。这种现象并非偶然，它源于这些政客和媒体对中国作为一个发展中大国不断发展壮大存在的严重认知偏差。从根本上看，这是根深蒂固的零和博弈、二元对立思维的直接反映，这种思维缺乏双赢或共赢理念。

中国经济发展有其自身规律，不是这些唱衰论调所能改变的。综合分析，中国经济有强大的韧性和自我调整能力，依然拥有巨大发展潜力。2023年，在全球贸易额缩减约1.5万亿美元的背景下，中国进出口规模稳中有增、发展质量优中有升，特别是电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%，首次突破万亿元人民币大关。今年前两个月，中国出口同比增长10.3%，再次超出市场预期。

中国经济的优势与潜力不仅体现在对外经贸合作方面，也体现在经济结构正不断转型升级。依托丰富的人力资源、庞大的市场规模、高强度的研发投入，中国经济增长动能不断集聚。当前，中国传统产业提质升级仍有较大空间。为更好满足人民群众对美好生活的新期待，中国正在加快发展大健康产业、旅游文化产业等。随着对科技创新的投入不断增加，各类高附加值产品和具有全球竞争力的企业正持续涌现。在颠覆性技术以指数级速度发展、新型科技成果加快进入民众日常生产生活的时代背景下，中国科技产业进一步发展具有充足动能、巨大潜力。这既包括前景广阔的前沿科技业态，也包括不断巩固中国制造业优势地位的船舶、航空制造等产业。此外，中国还有许多未充分开发的经济领域，当前日渐受到重视的低空经济即是其中之一。

个别国家对中国搞“脱钩断链”，阻挡不了中国发展进步的步伐。在经济全球化背景下，一个国家坚持扩大开放、不断实现发展，不会给别国带来威胁，只会为加深各国联系、实现互利共赢夯实基础。放眼当今世界，正是由于个别大国公然背弃多边主义，不断制造地缘政治紧张，冲击全球经济治理体系，才导致世界经济面临的风险上升。面对这一形势，中国坚决反对单边主义、保护主义，坚持“越打压越开放、越唱衰越发展”。展望未来，中国加快发展新质生产力，将为自身和各国创造更多发展机遇。中国绿色产业发展已经充分证明了这一点。在推进绿色发展、落实“双碳”目标的过程中，中国新能源产业快速发展，不仅为全球绿色发展提供了成本更低、成熟度更高的新能源产品，而且帮助很多国家创造了新的产业与就业，以实际行动促进了共同发展繁荣。

世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。这是中国一贯秉持的理念。中国推进开放合作、共赢发展，致力于维护开放型世界经济，这并不意味着中国不能掌握自己的命运。当前，中国在克服各种困难挑战的过程中展现出了更加自主有力的发展态势，持续为国际合作带来更多机遇与希望。

（作者为香港中文大学（深圳）前海国际事务研究院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长）

《 人民日报 》（ 2024年04月02日 03 版）

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