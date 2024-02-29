新华社北京2月29日电 距离韩国政府提出的返岗期限仅剩一天，韩国保健福祉部28日向辞职的实习和住院医生下达返岗复工命令书，不返岗者后续或被追究法律责任。

准备追责

韩联社以韩国政府和警方为消息源报道，保健福祉部工作人员当天在警方协助下，前往辞职的实习和住院医生住所，送达返岗复工命令书。该部相关人士表示，政府此前已经通过短信、邮寄等方式发出命令书。

韩国政府本月早些时候发布医学生扩招计划，遭到医生团体和医学院学生强烈反对，实习和住院医生辞职潮从19日发酵至今。

韩国政府26日说，如果辞职医生在29日前返岗，不会追究其责任。对于未能按期返岗的，计划根据相关法律法规，执行吊销行医执照至少3个月等处罚。按韩联社说法，上门向辞职医生送达返岗复工命令书后，走司法程序所需的准备工作已完成。

保健福祉部27日向警方举报韩国医师协会5名医生，理由是上述人员违反《医疗法》等。这是韩国政府首次对辞职潮相关人员采取法律措施。据韩联社报道，警方28日以涉嫌煽动医生集体罢工为名，对被举报人员展开调查。

保健福祉部28日数据显示，全国超过1万名实习和住院医生辞职，其中近9000人实际未到岗，超过1万名高校在读医学生集体申请休学。

敦促返岗

韩国总理韩德洙28日在一场政府会议上敦促辞职医生尽快返岗。他说：“年轻的医生们应在周四前返岗，政府将听取他们的顾虑。政府完全理解实习医生对工作环境、未来职业发展的严重担忧，我们正从多个角度寻求改进措施……但无论出于何种原因，医生离开病人都是不能被理解和容忍的。”

韩德洙说：“我恳切地要求他们倾听人民和政府的呼声，在一切还来得及之前，回到他们守护病人生命的工作中来。”

在会议上，政府官员还讨论了调拨应急资金以雇佣临时人员和为加班医生发放补贴等工作安排。

此外，韩德洙说，从3月开始，在军队和地方诊所就职的军医将被分配到受辞职潮影响的医院。

矛盾难解

韩国总统尹锡悦27日在电视讲话中说，包括医学院扩招在内的医疗改革不容妥协。根据这项扩招计划，2025学年高校医学院招生规模从现阶段的约3000人增至5000人。

2022年5月10日，在韩国首尔，尹锡悦出席总统宣誓就职仪式。新华社发（李相浩摄）

随着老龄化加剧，韩国社会对医疗资源的需求将日益增长。据韩国卫生部门测算，如果维持现有招生规模不扩大，到2035年，韩国医生缺口将高达1.5万人。16日发布的一项民调结果显示，76%的韩国受访者对扩招医学生计划给出积极评价。

医疗界则反对扩招。据路透社报道，年轻医生们认为，政府在试图增加医生数量前，应先解决工资待遇和工作条件问题。韩国实习和住院医生协会20日发表声明，称政府拒绝公开医学院扩招的科学依据，仅出于为国会议员选举拉票目的而草率发布新政策。资深医生和私人医生也感到不满，称政府没有充分征求医学界意见。批评人士指出，一些医疗界人士担忧扩招导致他们收入减少。

据美联社数据，韩国共有大约14万名医生，其中1.3万名实习和住院医生主要在全国大约100家教学医院工作。实习和住院医生人数占这类医院医生总数的三到四成，在手术和护理住院病人过程中起到辅助资深医生的作用。

韩国政府说，多家医院连日来人手短缺、运转困难，该国医疗系统危机级别已提升至最高级“严重”。（郭倩）

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