这张瑞典海岸警卫队2022年9月27日发布的航拍照片显示的是一处“北溪”天然气管道泄漏点。新华社发（瑞典海岸警卫队供图）

新华社斯德哥尔摩2月28日电 瑞典、丹麦本月相继宣布结束“北溪”天然气管道爆炸事件调查，迄今未公开指认任何嫌疑方，爆炸原因愈发令人生疑。

“北溪”天然气管道从俄罗斯向欧洲输气。爆炸发生在俄乌冲突升级、欧洲试图减小对俄能源依赖之时。事发后，丹麦、瑞典和德国分别启动调查，但均拒绝俄罗斯参与。如今，丹麦、瑞典为何接连撂挑子不查了？调查持续一年多，发现了什么？究竟谁炸的“北溪”，谜团为何难破？新华社记者为您解局——

查出了啥？不明说

“北溪”天然气管道为俄罗斯与德国、荷兰和法国公司合作项目，其中俄方持股占多数。“北溪-1”于2012年开通，从俄罗斯经波罗的海直通德国，向欧洲输气。“北溪-2”与“北溪-1”大致平行，2021年完工后，因美国方面阻挠而迟迟无法投入运营。

2022年9月底，“北溪”管道发生爆炸，4条管线中的3条发生泄漏，共有4处泄漏点，位于瑞典和丹麦附近海域。

爆炸发生后，丹麦、瑞典和德国分别启动调查，但拒绝俄罗斯参与，调查进展缓慢。如今，三个国家竟然有两个不查了，“吐出”的调查结论“干货”寥寥。

这张瑞典海岸警卫队2022年9月28日发布的航拍照片显示的是，“北溪-1”天然气管道仍在泄漏大量气体。新华社发（瑞典海岸警卫队供图）

丹麦26日宣布结束调查。按照警方说法，调查工作“既复杂又全面”，爆炸系“蓄意破坏”，但“证据不足以在丹麦提起刑事诉讼”，无法进一步置评。

俄总统新闻秘书佩斯科夫认为，丹麦的决定“近乎荒谬”，“一方面，他们承认管道爆炸系蓄意破坏，但另一方面他们却不再继续调查”。

瑞典检方本月初以“瑞典无管辖权”为由宣布结束调查，称调查的主要目的是确认瑞典公民是否以某种方式参与爆炸事件。去年4月，瑞典检方指出，制造爆炸的最有可能是“一个由国家发起的团伙”。

瑞典检方已将可用作证据的材料移交德国。

谁有嫌疑？不敢说

俄罗斯方面说，瑞典方面结束调查是害怕揭开事实真相，而丹麦是担心会查到“最密切的盟友”身上。

这是2022年9月14日在德国卢布明拍摄的“北溪-1”天然气管道相关设施。新华社记者任鹏飞摄

关于爆炸事件幕后黑手有过多种说法。

西方在事发后指责俄罗斯通过破坏管道威胁欧洲。但不少分析人士指出，俄方如果要切断天然气供应，只需关闭阀门，无需炸毁自己投钱建设的管道。西方的说法不合情理，逐渐失去市场。

美国知名调查记者西摩·赫什去年2月爆料是美国联合挪威对“北溪”管道实施爆破，还披露不少细节。赫什说，美方破坏管道是为了防止德国使用这条“能源动脉”，以确保欧洲国家在俄乌冲突中跟着北约走。美国既有能力又有动机实施破坏，这一说法获得不少舆论认同。

不久后，美国《纽约时报》和德国《明镜》周刊等媒体抛出第三种说法，称爆炸事件可能由一个乌克兰团体制造，且乌政府不一定知晓。俄方随即指责这一说法是要包庇真凶。

目前，俄、美、乌三国均否认破坏“北溪”管道。

对展开调查的欧洲国家而言，调查似乎成了一块烫手山芋。如果咬定俄罗斯是幕后黑手，很难让国际社会信服，如果把矛头指向美国或欧美大力支持的乌克兰，又将陷入尴尬。结束调查或许是最“合适”的结果。

指望德国？不好说

美国知名新闻主播卡尔森本月早些时候专访俄罗斯总统普京。卡尔森问普京：“谁爆破了‘北溪’天然气管道？”普京笑答：“当然是你们。”

普京说，全世界都清楚“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生了什么，连美国一些分析人士都直接这么说。在他看来，要查明“北溪”管道爆炸事件，必须找出既有动机、也有能力这么做的人。

普京还说，“北溪-2”虽然受损，其中一条管线依然完好，可以向欧洲输送天然气，俄方已经准备就绪，德国却未同意开通。按照普京说法，“现今德国领导人不从本国利益出发，而是遵循西方集体利益”，令他感到惊讶。

德国检方发言人伊内斯·彼得松27日告诉俄罗斯新闻社：“只能告诉你们，我们的调查仍在继续。”

皇家丹麦国防学院研究员肯内特·厄伦施莱格·布尔说，瑞典称调查因“无管辖权”而无法盘问相关人员最终作罢，丹麦意思一样，“只是措辞略有不同”。他认为，德国也得不出其他结论，“可能就是多掀开一点点盖子，不会太多”。（记者：付一鸣、和苗、刘江、胡若愚、郭倩；编辑：陈丹、徐晓蕾、刁泽、王丰丰）

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