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美国去年第四季度经济增长率下修至3.2%

2024年02月29日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月28日电（记者许缘 熊茂伶）美国商务部28日公布的修正数据显示，2023年第四季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长3.2%，较首次预估数据下修0.1个百分点。

　　美国商务部表示，最新数据主要反映了对私人库存投资等指标的下修，抵消了个人消费支出和非住宅类固定资产投资的增幅。

　　具体来看，去年第四季度，占美国经济总量约70%的个人消费支出增长3%，较此前数据上调0.2个百分点。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长2.4%，增幅上调0.5个百分点。当季，私人库存投资拖累经济0.27个百分点，而首次预估数据为提振经济增长0.07个百分点。商品和服务净出口提振经济增长0.32个百分点，较首次预估数据下调0.11个百分点。

　　数据显示，2023年全年，美国经济增长2.5%，与首次预估数据持平。美国商务部认为，个人消费支出、非住宅类固定资产投资以及州和地方政府支出提振了去年经济增长。

　　美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。去年第四季度和全年经济数据最终修正值将于3月28日公布。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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