新华社弗里敦2月28日电 特稿｜在塞拉利昂，感受中非友谊的温度

新华社记者许正 史彧 张玉洁

塞拉利昂首都弗里敦坐落在大西洋沿岸一个半岛上，是西非地区一座良港。2月，当地正值旱季，一年之中最炎热的时节。港口码头人声鼎沸，船只往来频繁。

在这座塞拉利昂第一大城市，多个地标与中国有着紧密联系——中塞友谊大厦矗立数十载，中塞友谊公路是交通动脉，中塞建设者正携手翻修国家体育场。当地居民同记者聊起中国时津津乐道，能用颇为标准的中文说出“友谊”这个词汇。

应国家主席习近平邀请，塞拉利昂总统比奥2月27日起对华进行国事访问。28日下午，在同习近平主席会谈时，比奥总统再次强调“中国是塞拉利昂信任和依赖的朋友”。

它们的名字叫“友谊”

2018年8月，比奥当选总统4个月后，来华出席中非合作论坛北京峰会并对中国进行国事访问。两国元首就深化多领域合作达成广泛共识。2021年5月，两国元首通电话，在中塞建交50周年之际共话友谊与合作。此次来访，比奥总统成为今年首位对华进行国事访问的非洲国家元首。

与中国的友谊，在塞拉利昂早已深入民心。

中塞友谊大厦位于弗里敦市中心，是上世纪七十年代中方援塞标志性工程，寄托着几代当地居民对中国的感情。司机弗朗西斯·奥德怀尔出生于1971年，正是在那一年，中塞建交。“我们这代人见证了塞拉利昂与中国友谊的不断深化。”他告诉记者，“如果没有中国的帮助，弗里敦不会有今天的面貌。”

一条长约11公里的公路以“友谊”为名，蜿蜒在苍翠山林间，车辆川流不息，是当地的交通要道。“以往这里路面窄、坡度大，整日尘土飞扬，雨季时坑洼泥泞，安全隐患很大。公路建成以来，这里彻底摆脱了‘死亡陷阱’的名字，不仅让出行更安全，还拉动了沿线发展。”站在公路一侧，当地居民艾尔弗雷德·卡马拉向记者打开了话匣子。

另一座“中国建设”——塞拉利昂国家体育场是塞拉利昂举办大型体育赛事、文化活动的主要场所。让历经几十年风吹日晒的老场馆焕发新生机，是塞拉利昂人民的企盼。2022年，中国援助塞拉利昂国家体育场大修项目开工。记者看到，中塞两国工人正在建设现场紧张忙碌，一座现代化的体育场馆已初见雏形，预计今年年内可交付使用。

中国驻塞拉利昂大使王擎说，近年来，在两国元首的战略引领下，中塞政治互信持续增强，务实合作稳步推进，国际协作更加紧密，为两国传统友谊不断注入新的动力。

塞拉利昂信息与公民教育部长巴赫在接受记者专访时直言，塞中友好不是空谈，是“坚不可摧的”，两国合作“实实在在改变了我们人民的生活和国家面貌，我们对此深表感激，这才是真正的友谊”。

“最快向我们伸出援手”

两国人民在风雨同舟中结下深厚情谊。中塞在抗击埃博拉疫情、新冠疫情时共克时艰，在国际社会传为佳话，是中非团结合作的力证。

2014年，塞拉利昂暴发埃博拉疫情，中国是最早提供医疗援助的国家之一，向塞拉利昂派出大批抗疫医护专家。中南大学湘雅医院感染病科主任黄燕就是其中一位。她清晰地记得，抵达疫情之中的塞拉利昂时，当地医疗资源已十分紧缺，能在一线值守的医护人员已所剩无几，中国医疗队一赶到位于弗里敦的中塞友好医院，连倒时差都顾不上，立即上岗，填补人力空缺。当地高温天气中，中国医生身穿防护服、防水胶靴，24小时轮流值守。“每次完成救治任务走出隔离区，衣服都能拧出水来。”黄燕说。

黄燕一直记挂着一个名叫妮可的女患者。由于病情加重，这个当时才21岁的姑娘情绪很低落，一度抵触治疗。“她特别焦虑，担心家人会放弃对她的治疗。”黄燕和其他中国医生每天查房时都不断鼓励妮可，耐心地向她讲解病情和治疗进展，并反复强调一件事——“我们绝不会放弃她”。

在医务人员不懈努力下，妮可最终病愈出院，回到家人身边。得知能出院，她在病房内情不自禁地跳起舞蹈，拉着中国医生的手，感谢他们的“不放弃”给予自己第二次生命。

新冠疫情中，中塞友好医院又被指定作为收治感染者的定点医院。中国医疗队为当地培训了大量医护人员，携手抗击疫情。

“患难见真情！无论是在我们遭遇埃博拉疫情还是新冠疫情时，中国总是最快向我们伸出援手的朋友中的一员。”巴赫说，“这种友谊让我们感到骄傲，我也希望它能够一直保持下去。”

自1973年以来，已有24批中国医疗队来到塞拉利昂，备受民众赞誉。“这里的病人都很信任也很喜欢中国医生，”中塞友好医院产科护士长梅尔罗斯·迪兰说，“我也从他们身上学到了很多。”

2023年12月，比奥总统专门接见了中国医疗队，并在自己的社交媒体账号上发文，为中国医疗队的“不辞辛劳”和“专业水准”点赞，感谢他们“为改善塞拉利昂的医疗卫生服务作出贡献”。他还强调“要继续推动塞中政府间和人民间的交流合作”。

“实现梦想的重要伙伴”

20日上午，阳光明媚，在塞拉利昂大学孔子学院一处教学点，几百名当地青少年聚精会神地扎马步、出拳，一招一式有板有眼。塞大孔院是西非第一所孔院，成立于2012年，武术是其多年来的一项教学特色。

“我的梦想是当一名中文老师，可以同时传授中国武术和中华文化。”塞拉利昂青年拉明·卡尔博一边帮助孔院武术老师刘伟指点“师弟师妹”，一边对记者说。

2017年，卡尔博在这里开始学习中文，一下子找到了自己热爱的事业，他还曾为此赴少林寺学习锻炼。“中国文化让我学到很多，比如奋进的品格、坚韧的意志等，我希望将这些介绍给更多人。”小伙子说。

塞拉利昂大学孔子学院中方院长陈学斌说，中国武术在塞拉利昂广受喜爱。“不少大中小学都开设了武术课程，周末还有很多小朋友来孔院学习太极拳。”

“武术热”“中文热”是塞拉利昂“中国热”的一个缩影。在街头，不少民众一见到中国记者，都会用“你好”“早上好”等中文打招呼。据陈学斌介绍，随着中塞经济和人文交流不断加深，掌握中文的塞拉利昂年轻人求职很有优势，当地中文学习热情日益高涨，孔院目前已设立22个教学点。

28日的会谈后，两国元首共同见证签署共建“一带一路”、农业、经济发展、落实全球发展倡议等领域多项双边合作文件。

比奥总统表示，中国经验为发展中国家加快发展提供了深刻启示。习近平主席提出的“一带一路”倡议对促进全人类共同利益产生广泛积极影响。

巴赫认为，作为“全球南方”一员，中国为推动非洲和全球发展所作的贡献，国际社会有目共睹，“中国是帮助我们实现梦想的重要伙伴”。

非盟运输事务高级政策官员瑞莎·艾达·阿洛格告诉记者，“中国的发展经验对非洲、对广大发展中国家都有益处”，希望非中“共同推动世界朝着更好的方向前进”。

塞拉利昂《阿沃克报》主编奥斯汀·托马斯表示，期待今年的中非合作论坛会议推动塞中合作再上一层楼，为共筑高水平中非命运共同体注入强大能量。（参与记者：帅才）

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