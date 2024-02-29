新华社内罗毕2月28日电（记者黎华玲 刘婉晴）联合国人居署与同济大学27日在第六届联合国环境大会上发布联合报告，聚焦气候变化下的可持续城市供水问题。报告认为，对于城市可持续发展，提升水资源的管理水平、拓展多级水源、促进技术创新以及技术共享等要素不可或缺。

这篇报告题为《气候变化下的可持续城市供水：来自南部非洲和中国典型城市的经验》，介绍了气候变化和快速城市化对津巴布韦布拉瓦约、博茨瓦纳哈博罗内、赞比亚卢萨卡和纳米比亚温得和克4个内陆城市供水影响的数据，并与中国上海的案例进行了比较研究。

联合国副秘书长、联合国人居署执行主任迈穆娜·穆赫德·谢里夫与中国工程院院士、同济大学教授徐祖信在报告序言中指出，水是生命的基础，满足水供应需求是一项全球性挑战。2030年可持续发展议程和《新城市议程》重申了全球领导人寻求可持续供水和管理解决方案的承诺。提高用水效率，同时倡导可持续供水做法，水资源的回收和再利用是紧迫的全球优先事项。

联合国人居署非洲办事处主任奥马尔·西拉说，非洲的高速城市化十分考验城市有效应对水资源需求的能力，中国的供水规划、数字化管理和高效的政策执行力是非洲城市可以借鉴的宝贵经验。

研究负责人、同济大学教授、非洲科学院院士李风亭告诉记者，在中国政府的支持下，同济大学愿意在联合国南南合作框架下，推动与非洲国家在能力建设、学位教育和技术转移与共享方面的合作。

第六届联合国环境大会2月26日至3月1日在肯尼亚首都内罗毕举行，各国代表共商全球环境治理议题。

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