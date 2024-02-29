人民网伊斯兰堡2月28日电 （记者程是颉）2月28日，中国能建葛洲坝集团投资建设的中巴经济走廊项目苏吉吉纳里水电站顺利启动蓄水工作，标志着自2017年5月22日启动的大坝施工部位完成重要节点目标，为接下来的项目发电工作打下坚实基础。

2月28日拍摄于苏吉吉纳里水电站库区。中国能建葛洲坝集团供图

苏吉吉纳里水电站大坝为沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程为2239.5m，坝顶宽度为10m，最大坝高为54.5m，坝顶长度为258m。其中，坝顶上游侧设置高出坝顶1.2m的钢筋混凝土防浪墙，坝体上游边坡1:2.25，下游边坡均为1:1.8，下游坡采用块石砌护。

中巴建设者共同庆祝苏吉吉纳里水电站顺利启动蓄水工作。中国能建葛洲坝集团供图

施工过程中，项目管理人员充分研究现场地质环境，考虑到沥青混凝土心墙堆石坝具有适应基础变形能力强，心墙位于坝体内部，温度恒定，受气候影响小，抗冻性能优越，容易摊铺压实，抗震性能好，与河床及两岸混凝土垫座易于连接，施工质量易于控制等优点，最终选择采用沥青混凝土心墙堆石坝，并将心墙下部与垂直的柔性混凝土防渗墙和左右岸连续帷幕形成防渗体系，为坝体后期正常运行打下基础。

2月28日摄于苏吉吉纳里水电站溢洪道。中国能建葛洲坝集团供图

苏吉吉纳里水电站是“一带一路”倡议先行的“中巴经济走廊”首批清单项目，是中国能建葛洲坝集团海外绿地投资第一单。电站共安装4台单机容量221MW的冲击式水轮发电机组，其额定水头859米，建成后年发电量可达32.12亿千瓦时，能在一定程度上缓解巴基斯坦国家用电压力，提升民众生活质量。

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