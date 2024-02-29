人民网北京2月28电 （记者苑基荣）中国石油集团经济技术研究院28日在北京发布《2023年油气行业发展报告》（简称《行业报告》），报告主创团队围绕“调整重塑中的能源安全和能源转型”这一主题，分享探讨油气行业发展趋势。发布会现场参会嘉宾约400人，会议同期进行了多频道网络视频直播。

2023年全球油气市场和油气行业在调整重塑中渐进复苏，呈现价格整体回落、供需基本平衡和转型稳妥推进的特点。中国油气行业以保障能源安全为首要目标，深入推进能源革命，在新型能源体系中发挥更大作用，推动能源高质量发展迈上新台阶。发布会从能源发展、油气市场、油气生产、国际合作、石油公司转型发展等角度分享了报告的核心观点。

中国石油天然气集团有限公司总经理助理、政策研究室主任张华林在致辞中说，刚刚过去的2023年，全球经济增长动能不足、脆弱性凸显，国际能源市场供需错配、市场波动加剧，世界各国持续面临能源供应和需求不平衡问题，保证能源安全提升能源系统韧性成为各国能源发展优先议题。《行业报告》提出的对2023年和2024年国内外油气行业发展态势的基本认识和判断，对业内外把握行业趋势、研判市场走势有所裨益。

《行业报告》分析显示，2023年，全球能源发展处于国际格局动荡变革期、极端气候灾害频发期、能源行业低碳转型期和新一轮技术革命爆发期“四期叠加”的复杂环境之中。全球能源价格总体回落，石油价格下降接近20%，天然气和煤炭价格下降超过50%，碳酸锂、光伏组件价格下降超过50%，对全球经济保持增长特别是控制通胀起到了重要作用。贸易格局深度调整，两个平行市场初现端倪，阵营化、碎片化加剧，全球能源治理进入大变革。能源转型在博弈中加速，化石能源消费比重首次跌破80%。国际大石油公司重新强化上游业务，油气资产并购持续升温，同业并购与跨界并购或将成为新趋势。2023年，布伦特原油期货全年均价为82.17美元/桶，较上年下跌17%，仍处于近10年油价运行上沿；天然气价格从历史高点回落至乌克兰危机前水平，但欧亚气价仍处相对历史高位。

中国有效统筹发展安全与绿色转型，在不断提升能源自主保障能力的同时积极推进绿色低碳发展。总体看，2023年中国能源供应充足稳定，能源安全保障能力持续提升。全年原油产量站稳2亿吨，连续六年保持增长；天然气产量2353亿立方米，连续七年增产超100亿立方米。石油消费快速增长至7.56亿吨，同比增长11.5%，创历史峰值纪录；成品油消费3.99亿吨，同比增长9.5%，已接近2019年的水平。天然气消费恢复增长，全年天然气消费量3917亿立方米，同比增长6.6%。国内持续加大勘探开发力度，油气勘探开发投资约3900亿元，同比增加10%；新增石油探明地质储量约13亿吨，新增天然气探明地质储量近1万亿立方米。国内炼油能力增长放缓，石化产品产能持续扩张，市场主体多元化进一步发展。炼油总能力达到9.36亿吨/年，炼厂开工率为79.1%。

中国能源转型步伐持续加快，新型能源体系建设进入筑基期。全社会电气化持续加快，绿氢、新型储能项目发展势头较快。独具特色的石油能源公司转型模式正在形成，油气与新能源融合发展开创众多新模式。2023年中国石油企业加快推动油气行业绿色转型，正在实现着油田“四变”，即“油田变地热田”“油田变绿电田”“油田变绿氢田”“油田变储碳田”。

展望2024年，地缘政治冲突不确定性加剧，叠加高通胀高利率压力，全球经济仍面临巨大下行风险，能源商品价格将继续波动，能源产业将成为大国博弈的重要领域。由全球能源危机引发的可负担性和安全担忧将使得各国政府和企业更加注重发展清洁能源技术。中国经济持续回升向好支撑石油需求增长，2024年中国石油需求将稳中有升，成品油需求达峰时点可能提至2025年前。在新型能源体系建设大背景下，天然气正成为支撑经济社会全面绿色转型的重要能源，持续替代高污染燃料、支撑新能源规模发展。

中国石油学会副理事长兼秘书长徐凤银致辞中谈到，油气行业要携手共进，在维护全球能源产业链供应链安全稳定的基础上，扎实推进绿色低碳转型。各类行业组织、能源企业、科研机构应务实合作，携起手来共同搭建推进能源产业创新发展的知识分享与技术推广传播平台，推动石油、天然气与石油化工行业可持续发展。

今年是《行业报告》连续第16年发布，恰逢中石油经研院成立60周年。中国石油经济技术研究院执行董事、《行业报告》主编钱兴坤认为，《行业报告》的品牌价值在于，密切关注全球发展大势和行业发展趋势，深入分析研判中国能源行业发展形势和挑战，持续为行业发展提供专业深入的智力支持，因此得到了业内外的广泛关注与认可。“跨越甲子，展望百年，经研院将珍视品牌回馈社会。”

会上，中国石油经济技术研究院副院长、《行业报告》副主编吴谋远携主创人员袁榴艳、王利宁、段兆芳、张焕芝、刘佳、李春新等，与行业资深专家、现场嘉宾及媒体进行了热点问题探讨。

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