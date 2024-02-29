本报记者 贾平凡

一架中国商飞公司C919客机在新加坡航展上做飞行表演。

邓智炜摄（新华社发）

2月20日至25日，全球三大主要国际航展之一——新加坡航空展在樟宜会展中心举行，吸引了来自50多个国家和地区的1000多家公司参展。本次展览首设中国国家展馆，40家中国企业展示了旗舰产品。其中，最引人瞩目的是，中国2架国产大型客机C919和3架支线飞机ARJ21首次亮相，通过馆内模型展览、室外静态展示和飞行表演等多种方式，向公众呈现中国商用飞机发展的阶段性成果。作为中国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，C919的海外首秀展示了中国航空工业的实力和巨大发展潜力。此次中国国产商用飞机C919和ARJ21首次在海外“组团”亮相，引发不少外媒关注。

展示中国航空业实力

C919国际首秀，就成为新加坡航展上的“明星飞机”。

据美国有线电视新闻网网站报道，C919是由中国商飞公司制造的单通道喷气式客机，是范围广泛的“中国制造”的重要象征。报道援引兴楼分析公司分析师舒库尔·优素福的话说，C919是“新加坡航展上最受瞩目的飞机”，“很多人都有兴趣亲眼看看这款飞机，观察其性能如何，飞行表现怎样”。

“总的来说，这次航展的一大看点是首次在国际上亮相的C919。新加坡航展对中国商飞来说是一个绝佳的机会。”美国消费者新闻与商业频道网站援引索比航空咨询公司创始人布伦丹·索比的分析称。

“C919的参展恰逢其时”。据欧亚时报网站报道，C919的海外首秀，不仅指向航空业的复苏，也显示了中国对国际航空市场的影响。报道称，C919具有重大意义，象征着中国对其航空航天能力越来越有信心。

据埃菲社报道，C919可容纳158至192名乘客，航程为4075至5555公里，是此次新加坡航展的主角之一。报道还关注到，中国商飞还在航展上展示一款体型较小的客机ARJ21。这款客机具有良好的高温高原机场起降性能和抗侧风能力，在中国和印度尼西亚被用于执飞支线航班。

美国福布斯网站也将目光投向本届航展上的C919和ARJ21的“组团亮相”。报道称，这次C919的国际首秀受到广泛关注，在于人们对于它打破国际民航市场双头垄断给予期望。除C919外，此次参展的ARJ21新型中短程涡扇支线客机和正在研发设计的C929中短程双发窄体民用运输机也同样受到国外航空业的持续关注。

意向订单已逾1200架

德国《南德意志报》网站报道，中国东方航空公司从2023年5月开始使用该机型执飞国内航线，目前已接收4架C919大飞机。因此，中国将C919展示给更多受众的时机已经成熟。

据法新社报道，C919在本届航展上斩获的首份订单来自中国的西藏航空，该公司签署了购买40架C919和10架ARJ21的合同。

美国商业内幕网报道称，新加坡航展为中国商飞提供了未来海外商业契机。

外媒关注到，目前，C919的意向订单已经超过1200架。去年9月，文莱新成立的航空公司骐骥航空计划从中国商飞购买30架飞机，包括15架C919飞机和15架ARJ21飞机。此前，印尼翎亚航空已经运营了ARJ21飞机，不仅在印尼国内飞行，还开通了印尼到马来西亚、新加坡等航线。

多家外媒高度关注C919未来可能对国际民航市场产生的影响。福布斯新闻网站注意到，中国正在推进欧盟航空安全局对C919的认证审查，并推动C919到2028年实现年产量150架。英国《泰晤士报》网站报道称，中国商飞计划在未来3到5年投资数百亿元，扩大C919的产能。该公司还将开发C919的缩短和加长版本。美国《纽约时报》援引专家观点称，到2030年，中国预计将需要约4800架像C919这样的飞机用于区域旅行。如果中国能增加C919的产量，中国客机不仅会成为中国航空公司的热门选择，还可能在国际市场上占有一席之地。

路透社分析说，整个航空业的供应萎缩正在考验亚洲民用航空运力的全面恢复预期和随后的增长，这使得中国商飞受到更多关注。文章援引专家观点说，“客户在对机队进行评估时，将C919纳入其中的趋势越来越明显。”航空咨询公司IBA预测，2024年中国商飞公司可能会交付7至10架C919。IBA评估与咨询总监迈克·约曼斯对路透社表示，“C919有很大机会获得市场份额。”

中国加快进军国际航空市场

据欧亚时报网站报道，随着中国商飞公司制造的C919客机在新加坡航展上完成首次海外亮相，中国加快进军国际航空市场步伐。索比航空咨询公司创始人布伦丹·索比称，C919此次亮相像是一个里程碑，是本届航展的故事主线。

在新加坡航展上，C919在各国专业观众和众多国际媒体面前进行了航展上首次正式飞行表演；在室外静态展示区，各国重要客户、特邀嘉宾和专业观众登机参观C919，准备进入机舱的观众排起了长队。新加坡经济发展局执行副总裁许凯琳说，中国企业参与本次航展是一个积极的、鼓舞人心的信号。

C919飞出国门，打破了非“A”（空客）即“B”（波音）的局面，为各国航空公司提供了“C”（中国商飞）选项。路透社报道援引菲律宾廉价航空公司宿雾太平洋航空首席执行官苏克斯的话称：“我绝对欢迎中国商飞来参加聚会。我宁愿是三匹马的竞争，而不是两匹马的赛跑。”新加坡《海峡时报》认为，中国制造的C919被认为是打破西方对传统航空制造业垄断的“利器”。以中国商飞为代表的参展商积极参展，大大提高了新加坡航展在贸易界和公众参观者中的关注度。

航空工业是一个全球性产业，汇聚了全球顶尖技术和智慧。作为“现代制造业的一颗明珠”，大型客机研制涉及大量精密零部件，离不开众多国家和企业的协作。C919的零部件供应商中包括美国通用电气、霍尼韦尔等全球知名企业，国际供应商从C919的成功中受益，共享这份骄傲。霍尼韦尔航空航天集团亚太区总裁徐军说：“霍尼韦尔不仅是中国航空业发展的见证者和同行者，更是参与者与贡献者。中国航空业取得的进展举世瞩目，我们对未来充满信心。我们也希望，C919越卖越好。”

(责编：贾文婷、刘洁妍)