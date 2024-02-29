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国际观察：中美关系未来在青年

人民网记者 徐祥丽
2024年02月29日08:33 | 来源：人民网-国际频道
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一笔一划的汉字，手绘中国龙、长城、熊猫……1月28日，美国马斯卡廷中学学生们在结束访华之行前，给“亲爱的习爷爷”写信，讲述此行的喜悦心情。在中国龙年元宵节，国家主席习近平向他们复信并回赠新春贺卡，致以节日祝福。

新年的祝福，续写了友好的佳话。

2023年11月，习近平主席访问美国旧金山期间，在美国友好团体联合欢迎宴会上发表演讲时宣布，中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。

随后，美国艾奥瓦州友人萨拉·兰蒂致信习近平主席，表示希望马斯卡廷中学也参与这一计划。

在习近平主席的关心下，2024年1月24日至30日，马斯卡廷中学20多名学生到北京、河北和上海等地进行了交流访问。

此行中，中美同龄人结下了新一辈的跨国友谊。中美青少年一起打八段锦、扮演京剧角色，了解中国书法、国画、民族服饰，还一起书写“福”字感受新春习俗。文化的温度、友谊的温度，拉近了两国青少年心灵的距离，为他们拥抱一个美美与共、和而不同的世界种下了期许的种子。

百闻不如一见。中美文化背景不同，美国年轻人到访中国，用自己的眼睛观察中国，用自己的耳朵倾听中国，可以减少偏见、增进了解，建立友谊。

今年是中美建交45周年。半个多世纪前，中美青年乒乓球运动员用友谊和真诚，打开了中美关系的大门。2023年年底和2024年年初，北京大学乒乓球队和美国弗吉尼亚大学代表团分别到访美国和中国，续写了“乒乓外交”的友好新篇章。

中美关系未来在青年。青年一代之间建立更多跨文化交流，有助于打破文化隔阂，弥补中美交流赤字、理解赤字、信任赤字，增进两国关系稳定，从而造福两国、惠及世界。

2024年3月，华盛顿州塔科马市的林肯中学还将派10名学生赴中国交流。面向未来，让“旧金山愿景”落地变成“实景”，是中美两国人民的共同期待。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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