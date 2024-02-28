新华社北京2月28日电（记者董雪）外交部发言人毛宁28日表示，乌克兰危机全面升级已满两年，战事仍在持续延宕，当前最紧迫的就是恢复和平。中方将继续发挥自身独特作用，为推动政治解决乌克兰危机贡献中国智慧。

当日例行记者会上，毛宁宣布：中国政府欧亚事务特别代表李辉将于3月2日起访问俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰、德国和法国，就推动政治解决乌克兰危机开展第二轮穿梭外交。

毛宁在回答记者相关提问时表示，乌克兰危机全面升级已满两年，战事仍在持续延宕，当前最紧迫的就是恢复和平。“早一天开启和谈，损失就会减少一分。”

她表示，过去两年来，中方从未放弃劝和的努力，从未停下促谈的脚步。中方同包括俄罗斯、乌克兰在内各国深入沟通，为应对危机发挥建设性作用。中方专门发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，派特使穿梭斡旋。

“中方没有袖手旁观，没有拱火浇油，更没有从中渔利。我们所做的一切，都通往一个目标，就是为止战凝聚共识，为和谈铺路搭桥。我们将继续发挥自身独特作用，开展穿梭外交，凝聚各方共识，为推动政治解决乌克兰危机贡献中国智慧。”毛宁说。

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