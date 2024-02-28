人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：中方将继续为推动政治解决乌克兰危机发挥独特作用

2024年02月28日17:07 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京2月28日电（记者董雪）外交部发言人毛宁28日表示，乌克兰危机全面升级已满两年，战事仍在持续延宕，当前最紧迫的就是恢复和平。中方将继续发挥自身独特作用，为推动政治解决乌克兰危机贡献中国智慧。

　　当日例行记者会上，毛宁宣布：中国政府欧亚事务特别代表李辉将于3月2日起访问俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰、德国和法国，就推动政治解决乌克兰危机开展第二轮穿梭外交。

　　毛宁在回答记者相关提问时表示，乌克兰危机全面升级已满两年，战事仍在持续延宕，当前最紧迫的就是恢复和平。“早一天开启和谈，损失就会减少一分。”

　　她表示，过去两年来，中方从未放弃劝和的努力，从未停下促谈的脚步。中方同包括俄罗斯、乌克兰在内各国深入沟通，为应对危机发挥建设性作用。中方专门发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，派特使穿梭斡旋。

　　“中方没有袖手旁观，没有拱火浇油，更没有从中渔利。我们所做的一切，都通往一个目标，就是为止战凝聚共识，为和谈铺路搭桥。我们将继续发挥自身独特作用，开展穿梭外交，凝聚各方共识，为推动政治解决乌克兰危机贡献中国智慧。”毛宁说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部