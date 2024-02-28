持续数月的新一轮巴以冲突已造成近3万名平民丧生，近两百万人流离失所，令人痛惜。值此之际，联合国人权理事会第55届会议26日在瑞士日内瓦开幕，各国代表将审视、商讨并处理“人权”这一与地球上每个人都密切相关的议题。

联合国1948年通过《世界人权宣言》。70多年过去，世界不公正、不容忍、不安宁的状况依然存在，世界人权事业发展和全球人权治理面临严峻挑战。公正平等、切实有效地保护每个民族、每个人的人权，是国际社会的共同责任。

为实现“人人得享人权”的美好愿景，各国要践行真正的多边主义，维护民主平等，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。依靠掌控强势话语权和在多边人权机构占据主导地位，一些西方国家一边挑动对抗、发动战争，制造大量人道危机，侵害无辜百姓人权福祉，一边自我赋权，动辄指摘他国人权状况，非法对他国实施单边制裁，操纵人权议题进行集团对抗、实施政治打压。这些乱象拷问着人类良知，侵蚀着人权的基本价值。

与此同时，发展中国家的国际影响力不断上升，要求提升话语权和代表性以及参与全球人权治理结构改造的呼声不断增强。作为全球人权多边合作治理的主导性力量，联合国人权机构应公正客观开展工作，秉持非选择性和非政治化原则，成为各国不分大小、强弱、贫富，一律以平等地位参与建设性交流与合作的平台，而不是搞集团政治、阵营对抗的战场。

第78届联合国大会主席弗朗西斯在开幕式发言中列举了一系列地区冲突和人道危机，敦促各方将人权理事会建设为依靠对话合作解决问题的平台。联合国人权事务高级专员图尔克在开幕式上表示，应保证各国充分平等地参与全球治理。

为实现“人人得享人权”的美好愿景，各国要反对推行霸权主义、强权政治，捍卫公道正义，让“人权”免于沦为政治工具。长期以来，一些西方国家在人权问题上夹杂政治因素和双重标准，一面无视自己国内的人权问题，一面打着“人权”的幌子干涉别国内政、遏制别国发展。一向以“人权卫士”自居的美国，漠视加沙民众的生命，不仅多次阻挠安理会通过要求停火的决议草案，还不断向以色列提供军火援助；自2001年以来非法发动的战争和军事行动造成超过80万人死亡，数千万人流离失所；散布谎言和虚假信息，一再利用人权问题干涉打压遏制发展中国家……如此美国，对自身愈演愈烈的枪支暴力、种族歧视、边境难民等严重侵犯人权问题却视而不见。事实证明，这种将人权问题政治化、工具化、武器化的双标行径根本不得人心。

日内瓦大爱基金会主席斯塔克伯格说，人权及其基本原则本应是把人类团结起来的关键力量之一，现在却日益成为一种西方国家用来打压发展中国家的意识形态工具。联合国秘书长古特雷斯在开幕式发言中说，人权保护是和平的基石，通向和平的道路始于充分尊重经济、社会、文化和政治权利等所有人权并摈弃双重标准。

为实现“人人得享人权”的美好愿景，各国要坚持包容互鉴，相互尊重、平等交流，共同推动人权文明发展进步。《世界人权宣言》提倡文明之间的开放包容、互学互鉴，国际人权领域的重要原则之一就是“非歧视原则”。人权是历史的、具体的、现实的，各国历史文化、社会制度、发展阶段不尽相同，人权事业发展必须立足本国国情和人民需求，各国自主选择人权发展道路的权利必须得到尊重。一国的人权建设选择权在该国人民，评判者也只能是该国人民，而不是他国颐指气使的“教师爷”。世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，各国应努力兼收并蓄、和而不同，以包容互鉴成就美美与共。

作为负责任大国，中国提出了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，倡导以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权，以实际行动不断为推动世界人权事业发展贡献中国力量、中国智慧、中国方案。多年来，中国在取得本国人权事业历史性成就的同时，以立己达人、兼济天下的情怀不断夯实全球人权保障的发展基础，守护全球人权保障的安全环境，捍卫全球人权治理的公道正义，促进不同人权文明的交流互鉴。今年年初，联合国人权理事会国别人权审议工作组第45届会议一致通过中国参加第四轮国别人权审议报告，120多个国家积极评价中国人权事业进展，许多国家表示期待中国在全球人权治理中发挥引领作用，维护国际公平正义。

在全球人权治理赤字日益严重的当下，各国应该携手同行，秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的人类共同价值，维护人的尊严和权利，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，共同构建人类命运共同体，开创世界美好未来。

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