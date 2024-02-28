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中国代表呼吁全力防止加沙发生更大的人道灾难

2024年02月28日16:15 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月27日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵27日呼吁国际社会采取行动，保护平民、拯救生命，全力防止加沙发生更大的人道灾难。

　　戴兵在联合国安理会加沙粮食危机问题公开会上说，加沙冲突爆发4个多月，近3万平民丧生。上百万加沙民众缺乏基本的安全保障和生存物资，时刻面临死亡、饥饿、疾病的威胁，妇女和儿童更是每天生活在恐惧、绝望之中。加沙发生的这一切，严重违反国际法、国际人道法，突破了人类道义、良知的底线。

　　戴兵表示，人道援助是加沙民众赖以生存的希望。安理会聚焦保护平民、扩大人道准入，先后通过了第2712号、第2720号决议。但由于人为设置障碍，人道物资进入加沙困难重重。近一个月来，加沙接收的人道物资甚至远低于前期平均水平，加沙北部没有收到任何人道物资援助。中方呼吁以色列切实履行《日内瓦公约》规定的占领方义务，全面配合落实安理会决议，开放全部陆、海、空准入通道，保障人道物资安全、快速、畅通进入。以色列应严格遵守去冲突化机制要求，切实保障人道机构和人员安全，并为人道机构在加沙开展援助提供必要便利。国际法院发布的临时措施命令，要求以色列采取一切措施防止种族灭绝，为加沙民众提供急需的基本服务和人道主义援助，临时措施命令必须得到有效执行。

　　戴兵表示，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的作用不可或缺、无法替代。中方支持联合国就针对工程处员工的指控开展独立、公正调查。以色列应为联合国调查提供支持和配合。同时，国际社会应继续支持工程处等人道机构开展工作。中方呼吁国际社会特别是主要捐款国尽快恢复向工程处供资。

　　戴兵援引联合国秘书长古特雷斯的话说，炮火之下的加沙没有开展人道救援的条件。立即实现停火是保护平民、开展救援、缓解人道灾难的必要前提。戴兵表示，这是当前国际社会压倒性的呼声，也是安理会成员压倒性的共识。希望有关国家秉持负责任、建设性态度，支持安理会就要求加沙立即停火采取行动。中方将继续同国际社会一道，为恢复和平、拯救生命行动，为平息加沙战火、落实“两国方案”、实现中东持久和平作出不懈努力。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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