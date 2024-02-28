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拜登和特朗普分别在密歇根州两党初选中胜出

2024年02月28日13:37 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月27日电（记者熊茂伶）据美国多家主流媒体测算和报道，现任总统拜登在27日举行的美国2024年总统选举密歇根州民主党初选中胜出，前总统特朗普赢下该州共和党初选。

　　这是今年民主党初选开始以来，拜登连续第三场胜利，他再次轻松击败党内挑战者、国会众议员迪安·菲利普斯。不过，密歇根州至少有2万名民主党选民把票投给了“不作承诺”选项，以抗议拜登政府在应对巴以冲突问题上的表现。

　　特朗普再次战胜美国前常驻联合国代表、前南卡罗来纳州州长妮基·黑利。尽管法律争议缠身，特朗普在今年共和党初选中也未尝败绩。

　　美国“铁锈带”上的密歇根州是大选“摇摆州”，其选情备受关注。拜登日前表示，密歇根州将是决定美国2024年总统选举结果的几个州之一。2016年，特朗普以微弱优势赢下密歇根州。4年后，该州被拜登拿下。

　　初选是美国总统选举的第一阶段，将持续至6月。初选结束后，民主党和共和党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁、徐静）

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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