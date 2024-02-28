新华社巴拿马博克特2月27日电 题：火山脚下的“瑰丽夏天”——咖啡经济折射巴拿马农业精品化之路

新华社记者陈昊佺

巴拿马最高峰巴鲁火山脚下，森林葱郁，河流蜿蜒。2月正值当地咖啡收获季，一颗颗深红果实挂满林间的咖啡树。

巴鲁火山位于巴拿马西部省份奇里基，当地独特的地理气候条件使得博克特、帕索安乔等山脚小镇成为优良咖啡产地。

2023年，在“巴拿马最佳”拍卖会上，一款来自巴鲁火山脚下的水洗瑰夏咖啡拍出每公斤超过1万美元的高价；产自巴拿马的精品咖啡总成交额超过108万美元，平均每公斤超过868美元。

“巴拿马最佳”咖啡生豆大赛起始于1996年，是最早的国际咖啡生豆比赛之一，由巴拿马精品咖啡协会主办。每年比赛结束后，“冠军豆”会向来自世界各地的买家开放竞拍。

在你追我赶的喊价声中，巴拿马咖啡出口价格也一路水涨船高。据巴拿马国家数据和普查局统计，2002年巴拿马咖啡出口量近5500吨，出口总额约940万美元；而在2023年前9个月，巴拿马出口咖啡不到1600吨，出口总额接近2750万美元。

“事实上，巴拿马咖啡从前是便宜货的代名词。”巴拿马咖啡品鉴师玛丽亚·鲁伊斯告诉记者，巴拿马最早以种植商业咖啡豆为主，但产量无法同巴西、哥伦比亚等传统咖啡大国竞争，在国际上并没有定价权。到了20世纪80年代，随着商业化种植不断普及，国际咖啡价格一路走低，而以小农经济为主的巴拿马咖啡产业难以实现规模化生产，当地传承多代的咖啡庄园一度被逼入绝境。

“精品化，是我们唯一的出路，以此与商业咖啡豆进行差异化竞争。”鲁伊斯说。她来自博克特地区的“咖啡世家”，为了帮助家族产业实现精品化转型，她于1988年出国深造，成为巴拿马最早的咖啡品鉴师之一。

“不同于商业咖啡追求口味的标准统一，精品咖啡更照顾不同的个性口味，要求生产者更了解顾客喜好。”鲁伊斯表示，欧美国家当时是巴拿马精品咖啡的主要目标市场。

在巴拿马精品咖啡协会主席亨特·特德曼看来，巴拿马咖啡产业精品化转型成功的关键在于品牌和创新：一方面，巴拿马咖啡庄园大都传承多代，依靠稳定的产品质量树立自有品牌；另一方面，得益于分散式经营，巴拿马咖啡庄园相比大型咖啡企业更愿意接受新品种和新工艺，更能适应精品咖啡复杂多变的生产需求。

瑰夏咖啡是巴拿马咖啡产业精品化转型成功的代表。瑰夏咖啡起初作为抗病害品种被引入巴拿马。20世纪90年代，博克特的彼德松家族尝试在一处咖啡叶锈病肆虐的高海拔农场种植这种咖啡，却意外发现了层次鲜明的丰富口味。2004年，彼德松家族的高海拔瑰夏咖啡夺得当年“巴拿马最佳”冠军，瑰夏咖啡从此走向世界。

如今，彼德松家族的庄园更像是一处咖啡实验园：收获的咖啡会根据种植海拔、地点和时间等生长条件差异严格分批，之后分别经过日晒、水洗、厌氧发酵等不同处理流程，烘焙后交由咖啡品鉴师进行杯测，庄园再根据成品的质量和风味为后续生产销售制定不同策略。庄园内还有一座现场实验室，研究人员在这里监测咖啡树生长参数，同时分析不同处理流程对咖啡风味的影响。

“科学化生产是巴拿马精品咖啡的未来方向。”彼德松家族庄园市场营销负责人蕾切尔·彼德松对记者说，精品化转型大幅增加了巴拿马咖啡种植产业利润，反哺农业科技研发，产品质量不断提升，形成良性循环。

特德曼认为，随着年轻消费群体不断扩大，精品咖啡消费也将更加日常化。从瑰夏咖啡胶囊、速溶瑰夏咖啡等新产品形式到互联网营销等新销售模式，原本主要在高端咖啡厅销售的巴拿马精品咖啡正在走入消费者的家门。

同时，这些洋溢着花果香味的中美洲咖啡也在东方遇到自己的“瑰丽夏天”。特德曼说，现在大部分巴拿马精品咖啡都销往中国、日本和韩国等亚洲国家，中国是巴拿马精品咖啡最重要的消费市场之一。

从事咖啡行业多年的蕾切尔亲眼见证了中国精品咖啡市场的巨变，她计划今年赴上海参加一个行业展会。据悉，蕾切尔的家族咖啡庄园将继续加大对中国市场的投入，让更多中国消费者了解、品尝巴拿马精品咖啡。

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