新华社联合国2月5日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵5日表示，国际社会要倡导普惠包容的经济全球化。

戴兵在第三届联合国内陆发展中国家会议政府间筹备委员会第一次会议上发言时指出，国际社会应积极顺应各国尤其是发展中国家的迫切要求，着力解决资源全球配置造成的国家间和各国内部发展失衡问题。要坚决反对逆全球化，反对各种形式的保护主义、单边主义和单边强制措施，共同支持内陆发展中国家提高贸易和投资自由化便利化，更好融入国际贸易体系。

戴兵说，当前，世界经济增长动能不足，多重全球性危机交织叠加，内陆发展中国家面临的外部发展环境更加复杂严峻，全面落实2030年议程的任务十分艰巨。作为过境发展中国家，中方一贯支持内陆发展中国家振兴发展，将继续积极参与第三届联合国内陆发展中国家会议筹备进程。

戴兵表示，国际社会应聚焦内陆发展中国家的迫切需求，制定以行动为导向的成果文件，并积极采取务实手段，在互联互通、贸易便利化、气候变化、数字经济和绿色发展等方面为内陆发展中国家提供资金、技术和能力建设支持，推动其实现经济转型和可持续发展。

戴兵说，要积极推动全球经济复苏和金融稳定，特别是高度重视并稳妥解决内陆发展中国家的债务问题。中方始终认为解决低收入国家债务问题需要多边债权人和双边债权人、商业债权人等所有债权人共同参与，按照“共同行动、公平负担”的原则予以处理，确保真正帮助发展中国家更有效应对挑战。中方将继续通过“一带一路”建设和全球发展倡议与内陆发展中国家开展务实合作，支持第三届联合国内陆发展中国家会议取得成功，为内陆发展中国家实现可持续发展做出贡献。

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