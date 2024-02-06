新华社开罗2月6日电 题：“‘全球南方’在国际治理体系中需扩大音量”——访埃及埃中商会秘书长赫尔米

新华社记者董修竹

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米日前在埃及首都开罗接受新华社记者专访时表示，包括埃及在内的全球南方国家比以往任何时候都更加意识到，需要构建多极化世界和公平正义的全球经济治理体系，以合作促进可持续发展，在国际治理体系中扩大音量。

赫尔米说，近年来，在金砖国家、不结盟运动、77国集团等机制和组织举行的重要会议上，广大发展中国家和新兴市场经济体代表不断发出团结合作和推动变革的呼声，呼吁共同努力构建一个和平、公正和可持续发展的世界。他认为，在一个理想的全球经济体系中，各方应“寻求共同利益，和平解决冲突，以合作促进可持续发展”。在赫尔米看来，广大发展中国家“清楚地认识到寻求经济关系多样化的重要性，也清楚地认识到通过与中国等重要经济体的合作能够实现互利共赢”。

赫尔米认为，包括埃及在内的广大发展中国家意识到，金砖国家和共建“一带一路”倡议等合作机制致力于创造一个通过合作实现共赢的未来。去年，金砖机制实现历史性扩员，埃及等多国获邀成为金砖大家庭成员。

“金砖扩员表明，人们越来越意识到，少数富裕国家在国际事务中占据主导地位，而‘全球南方’在国际治理体系中的代表性不足，需要扩大音量。”赫尔米认为，金砖扩员有助于提升全球南方国家在国际政治经济事务中的话语权，促进全球经济平衡和公平正义。

赫尔米表示，更多国家加入这一合作机制，为金砖国家之间的经济合作和贸易交流带来更多机遇，“发展中国家和新兴市场经济体之间的团结与合作前景将更加广阔”。他非常看好埃及加入金砖机制后的发展前景，认为这为埃及“打开了广阔的经济视野”，将推动埃及的经济改革，增加埃及对外国投资的吸引力，尤其是在数字化项目、农业、环境投资和基础设施等领域。

赫尔米指出，中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等重要倡议，致力于推动各国积极合作、共同创造未来，“这让与中国打交道的国家感到放心”。他期待看到中国在构建多极化世界格局方面发挥更多作用。

“现在是合作建立公平正义的全球经济治理体系的时候了，”赫尔米强调，“否则，各国间的贫富差距将会继续拉大，这不符合人类的利益。世界各国有着共同的命运和未来，我们需要同舟共济。”

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