新华社耶路撒冷2月5日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列国防部长加兰特5日说，以军已消灭一半的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员。

加兰特当天在位于特拉维夫的国防部总部举行的新闻发布会上说，哈马斯的24个营中，18个已被击溃。哈马斯在加沙地带的领导人叶海亚·辛瓦尔正在逃亡。

加兰特说，哈马斯在加沙地带南部城市汗尤尼斯面临溃败。以军在汗尤尼斯完成军事任务后，将在拉法地区开展行动，消灭藏匿在那里的哈马斯武装人员。以军在加沙地带的军事行动还将持续几个月。

另据以色列政府新闻办公室5日发布的通报，以总理内塔尼亚胡当天表示，以色列在加沙地带“除了绝对战胜哈马斯之外别无选择”，因为这是确保以色列安全和达成更多和平协议的唯一途径。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门5日发布的数据显示，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成113人死亡、205人受伤。去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过2.74万人死亡、逾6.6万人受伤。以色列方面称，共有1400多名以色列人在冲突中死亡。

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