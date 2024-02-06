人民网累西腓2月3日电 （记者陈海琪）2月2日至3日，驻累西腓总领馆携手累西腓市政府在当地著名地标林度夫人公园举办春节“灯光秀”汇演。中国驻累西腓代总领事王可，累西腓市政府代表、文化局长梅洛致辞，巴西联邦众议员阿鲁达、巴西外交部驻东北部地区办公室主任德宝拉、累西腓市议员佩德罗萨、前副市长西凯拉等各界友人和民众及华侨华人、中资企业、孔子学院师生、留学生约四千余人参加。

王可向当地民众和中国侨胞致以新春祝福，欢迎大家在绚烂的灯光秀中温暖迎春，在丰富的庙会活动中共庆中国年。他表示：“甲辰龙年喜迎中国巴西建交50周年，是吉祥年，更是丰收年，让我们携手努力，进一步夯实两国人民友谊，深化交流互鉴，共同构建中巴命运共同体。”

中国驻累西腓代总领事王可在活动中致辞。中国驻累西腓总领馆供图

梅洛代表累西腓市政府祝愿中国人民龙年大吉并表示，累西腓市很荣幸连续三年与总领馆合办春节庆祝活动，同各界一道辞旧迎新。累西腓市愿以龙腾精神，在巴中建交50周年之际，继续推动累西腓市与中国文化交流，增进两国人民相知共识，深化友好关系。

累西腓市政府代表、文化局长梅洛在活动中致辞。中国驻累西腓总领馆供图

活动现场喜气洋洋，新春氛围浓厚。璀璨的灯光与精彩的文艺表演交辉，现场欢呼赞叹不绝于耳；“走进中国：沉浸式体验展”使参观民众流连忘返，足不出户遨游中国壮丽河山；新春庙会吸引了大批民众特别是儿童积极参与，大家通过拼龙头、写书法、画扇面、开盲盒等感受中华文化。

林度夫人公园内剧院的外墙上投影出中国文化元素灯光秀。人民网记者 陈海琪摄

巴西民众在活动现场观赏“走进中国：沉浸式体验展”。人民网记者 陈海琪摄

灯光秀汇演现场节目精彩纷呈。人民网记者 陈海琪摄

王可在接受人民网记者采访时表示，累西腓市于2022年通过法令，成为巴西首座将中国春节设立为官方节日的城市，充分彰显了中国和巴西特别是累西腓市人民间的深厚友谊和密切交流。今年的春节活动以更丰富的形式展示博大精深的中华优秀传统文化，展现中国自信自立、胸怀天下、开放包容的大国形象，并于两国建交50周年之际，在当地社会掀起共庆中巴友谊、构建中巴命运共同体的热潮。

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