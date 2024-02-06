新华社内罗毕2月5日电（记者李卓群）联合国阿卜耶伊临时安全部队（联阿安全部队）5日说，南苏丹与苏丹边境有争议的阿卜耶伊地区日前发生暴力冲突，造成至少23人死亡、17人受伤。

联阿安全部队在一份声明中说，南苏丹瓦拉卜州的一个青年武装组织3日和4日对阿卜耶伊地区南部多个社区“进行了一系列袭击，使用的武器包括火箭推进榴弹和迫击炮等”。

联阿安全部队在声明中说，阿卜耶伊地区南部的暴力冲突已造成多名平民死伤，其间还发生多起人员绑架、财产焚毁、牲畜盗抢事件。持续发生的暴力冲突正在加剧部落间紧张局势并威胁当地脆弱的和平，联阿安全部队对此予以强烈谴责，并呼吁冲突各方立即停止敌对行动，遵守国际人道主义法，并保护平民。

声明说，冲突发生后，联阿安全部队已在该地区加强陆空巡逻，以防止发生进一步的暴力事件。

1月27日，南苏丹瓦拉卜州的青年武装与阿卜耶伊当地的恩戈克－丁卡族人发生冲突，造成包括妇女、儿童和两名联合国维和人员在内的54人死亡、多人受伤。

阿卜耶伊地区面积约1万平方公里，是苏丹与南苏丹之间存在争议的地区之一。2011年6月，联合国安理会决定成立联阿安全部队，负责监督苏丹和南苏丹从阿卜耶伊地区分别撤出各自部队。

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