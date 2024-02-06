新华社洛杉矶2月5日电（记者谭晶晶 黄恒）美国加利福尼亚州近日遭遇“大气河”现象及冬季风暴引发的强降雨、暴雪及大风等极端天气，超过3800万民众处于洪水预警覆盖区域。加州州长纽森4日宣布该州8个县进入紧急状态。

据加州州长办公室发布的消息，加州洛杉矶县、奥兰治县、河滨县、圣贝纳迪诺县、圣迭戈县、圣路易斯-奥比斯波县、圣巴巴拉县及文图拉县已进入紧急状态。该紧急状态授权美国国民警卫队在有需要时参与应对灾情，为受灾居民提供救济，为州外承包商和公用事业公司维修风暴损坏的设施提供便利。

纽森在一份声明中说，这场严重风暴给加州带来的影响极其危险，甚至可能危及民众生命。加州已准备好在受灾地区投入“创纪录”的应急资金，以应对风暴造成的破坏。

目前，加州超过3800万民众处于洪水预警覆盖区域。截至5日上午，全州有近48万民众断电。据美国国家气象局天气预报中心发布的最新消息，“大气河”现象给加州带来的强降雨、大风、山区强降雪等天气将持续至6日。

“大气河”是出现在约1.5千米高空的大气水汽密集输送带，宽可达数百公里，长可绵延数千公里。在加州经历的 “大气河”现象中，来自热带太平洋的气流与在太平洋东北部上空迅速增强的低压系统相互作用产生风暴，可导致山洪暴发、泥石流、树木房屋倒塌等灾难。

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