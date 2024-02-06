人民网雅加达2月5日电（记者李培松）2月5日，巴陵康孔子学院携手巴厘宣纸艺术俱乐部开展中印尼艺术交流新春笔会活动，中印尼20余名书画艺术家应邀参加。伽内什师范大学常务副校长格德出席活动并作主旨发言。

参加活动的中印尼嘉宾合影。巴陵康孔子学院供图

格德首先热烈欢迎并感谢到场的嘉宾，向大家详细介绍了巴陵康孔子学院。他强调，印尼和中国在艺术领域都有着各自丰富的底蕴，应加强交流相互学习，伽内什师范大学将大力支持巴陵康孔子学院举办各类文化艺术交流活动。

中国前资深外交官苟皓东向各位艺术家讲解了中国传统书画的特点，引导大家思考中印尼绘画的异同之处。在体验环节中，苟皓东向艺术家们展示了一些中国古典画作，并示范中国水墨和宣纸的使用方法。

在场的巴厘画家纷纷挥毫作画，一幅幅兼具中国水墨与巴厘传统绘画风格的花鸟画呈现在大家面前，活动气氛达到高潮。

中印尼画家挥毫作画。巴陵康孔子学院供图

经过数小时的创作，巴厘宣纸俱乐部和伽内什师范大学艺术学院的老师们共同完成一幅水墨家禽，并将其作为礼物赠送给巴陵康孔子学院收藏。这幅作品寓意孔院未来将培养众多人才，促进中印尼两国文化交流与繁荣。

最后，中方院长朱敏霞对各位艺术家们表示感谢并指出，此次活动对于增进中印尼人民友谊、深入文化交融和文明互鉴具有特殊意义，巴陵康孔子学院愿为此发挥好媒介和平台作用。

这次中印尼艺术交流活动不仅为当地艺术家们提供了亲身感受中国传统文化的机会，也为多元文化的印尼社会增加了节日气氛。

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