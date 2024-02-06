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通讯｜春归江南 情暖纽约——纽约举行中国新年庆典活动

2024年02月06日08:52 | 来源：新华网
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　　新华社纽约2月4日电　通讯｜春归江南　情暖纽约——纽约举行中国新年庆典活动

　　新华社记者王建刚

　　2月4日，在美国纽约的华美协进社，观众在“迎新纳福·春行江南”中国新年庆典活动上观看木偶表演。新华社记者 王建刚 摄

　　2月4日，美国纽约下城，华美协进社所在地。十岁的美国女孩妮娃，手握毛笔，俯身在一张摆满缤纷颜料的桌前，在一把中国折扇上用稚嫩的笔触，绘制了一幅洋溢着童真的“中国山水画”。

　　当天下午，在华美协进社举行的“迎新纳福·春行江南”中国新年庆典活动上，笑语盈盈，温馨洋溢。约200名华侨华人和各族裔的美国人，与中国驻纽约总领事黄屏一道，感受、体验中国传统文化。

　　在台绣工作坊，国家级非物质文化遗产台绣传承人在展示精湛的台绣技艺；在米塑工作坊，米塑传承人用五彩米塑塑出吉祥的橘子；书法工作坊里，书法老师送出一幅幅饱含春节祝愿的春联；雕版印刷技艺传承人和观众一起制作一幅幅木版年画；糖画技艺传承人挥舞手中的勺子，把甜蜜的“龙凤呈祥”送给现场观众；精彩的木偶表演和互动，尤其吸引孩子们的眼球……

　　华美协进社创办于1926年，旨在通过文化、教育、商业等领域的项目，增进美国人民对中国及中国文化的了解。这场由华美协进社主办、浙江省文化馆协办的庆典活动，得到了中国驻纽约总领馆、浙江省文化广电和旅游厅、纽约市文化事务部、纽约州艺术委员会等多方支持。

　　黄屏说：“2024年是中美建交45周年，让我们继续深化人文交流，分享彼此幸福。”

　　妮娃的母亲朗卡对记者说：“从妮娃2岁开始，我就开始让她学习中文，她也从此喜欢上了中国。今天的庆典不只是中国文化的一次展示，更像是中美文化交流正在民间涌动的一个缩影。”

　　华美协进社前总裁海莫维茨（中文名贺志明）说，“看到如此多不同背景的美国人欢聚一堂庆祝农历新年，我深感欣慰。这不仅是文化的交流，更是心与心之间的桥梁”。他说，得知中方提出“未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习”，“我为此感到振奋，这将是加深人民之间了解与友谊的重要一步”。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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