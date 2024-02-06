人民网东京2月5日 （记者朱玥颖）东京多元交响乐团4日在日本东京举行2024新年音乐会，来自中国、日本、意大利的音乐家们用音乐奏响新年新篇章。

本次演出由意大利著名指挥家Sergio Baietta执棒、意大利钢琴家担任钢琴独奏，与来自中国、日本的演奏家一道，带来一场兼具西方经典与中国特色的音乐盛宴，与现场观众共同迎接农历新年的到来。

音乐会现场。东京多元交响乐团供图

只见Sergio Baietta挥动指挥棒，气势恢弘的《红旗颂》喷薄而出，雄壮嘹亮的旋律回荡在交响乐大厅中。《红旗颂》是著名作曲家吕其明创作的赞美革命红旗的颂歌，当经典旋律在日本东京奏响，现场观众无不动容。

其后，乐团演绎了施特劳斯的《蝙蝠序曲》，这是一首具有新年音乐会特色的经典作品，一瞬间就把现场观众的情绪调动了起来。而接下来一首节奏有力的《春节序曲》奏响，就将观众带到了喜悦欢畅的佳节气氛中，动人的音乐仿佛让人置身于锣鼓齐鸣的新春场景。随后，柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》、罗西尼的《塞维利亚理发师》、约翰施特劳斯的《叽叽喳喳波尔卡》等经典名曲接连奏响，也不断将气氛推向高潮。

值得一提的是，Sergio Baietta特意学习了中文，并带领全体成员向在场的观众大声喊出了“新年快乐！”赢得了全场的喝彩和雷鸣般的掌声。

中国传统音乐与交响乐完美融合的《北京喜讯到边寨》为整场演出增添了喜庆的“年味”。音乐会最后一首曲目《芬兰颂》收尾后，全场观众纷纷用热烈而经久不息的掌声向音乐家们致以敬意。这也让指挥家Sergio Baietta多次返回舞台，向观众的致意，并与乐手们一同为观众们献上安可曲《威廉退尔序曲》。

东京多元交响乐团是日本首家由旅日华人运营的交响乐团，于2019年成立，是日本首个以旅日华侨华人为主体，汇集了旅日华人、各国管弦乐演奏者的交响乐团。每年农历春节前夕举办交响乐新年音乐会，现在已经成为旅日华人庆祝传统春节的一个新方式，被称为“旅日华人维也纳新年音乐会”。

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