新华社北京2月5日电 综合新华社驻外记者报道：为迎接农历龙年春节，我驻外使领馆近日举办多种活动，同驻在国各界友好人士、华侨华人、中资机构和中国留学生代表等共庆新春佳节。与会各界人士互致新春问候，共期美好未来。

意大利参议长拉鲁萨、联合国粮农组织总干事屈冬玉等嘉宾日前出席中国驻意大利大使馆举办的新春招待会。拉鲁萨为醒狮点睛，祝愿意中关系龙年更上一层楼，并用中文向中国人民拜年。

中国驻意大利大使贾桂德在致辞中表示，今年是中意全面战略伙伴关系建立20周年和马可·波罗逝世700周年，双方将在丝路精神引领下，共同谱写全面战略伙伴关系新篇章。

中国驻旧金山总领馆举办纪念中美建交45周年暨新春招待会。为纪念中美建交45周年以及旧金山—上海建立姐妹城市关系，旧金山市市长布里德宣布1月31日为旧金山市“中美友好和传统日”。加利福尼亚州财务长马世云说，期待美中关系进一步发展，加州愿继续走在对华友好的前列。

中国驻旧金山总领事张建敏在致辞中说，中方愿与美各界人士共同努力，落实两国元首达成的重要共识，找到两个大国正确相处之道，做到相互尊重、和平共处、合作共赢。

中国驻塞尔维亚大使馆2日举办华侨华人新春招待会，旅塞华侨华人、中资机构、孔子学院教师及留学生代表共贺龙年新春。中国驻塞尔维亚大使李明说，过去一年，中塞全面战略伙伴关系取得丰硕成果。2024年中塞双边交往将在两国元首战略引领下再上台阶，互利合作也将结出更多硕果。

中国驻冰岛大使何儒龙4日在使馆新春招待会上致辞说，2024年两国将迎来《中国－冰岛自由贸易协定》生效10周年，双方将继续砥砺前行，推动中冰关系达到新高度。

驻冰岛使馆还主办了为期一周的“春节文化周”系列活动，这是“春节文化周”活动首次在冰岛举行，包括使馆开放日、中国博物馆日、图书馆手工日、华人餐馆日和“冰岛人眼中的中国”摄影展等活动。

中国驻罗马尼亚大使韩春霖日前在使馆新春招待会上说，今年中罗将庆祝建交75周年，双方将全面推进中罗各领域、各层级交流合作，以更多务实成果惠及两国和两国人民，推动中罗全面友好合作伙伴关系行稳致远。

中国驻埃及大使馆举行春节招待会，在埃华侨华人、中资机构、留学生和中文教师、新闻机构代表等共同庆祝龙年新春。中国驻埃及大使廖力强感谢旅埃同胞为推进中埃友好作出的积极贡献，坚信在即将到来的中国龙年，中埃、中阿关系必将开启新的“黄金时代”。

中国驻老挝大使馆举办新春招待会，旅老华侨华人、援老专家和志愿者、中资机构、教师和留学生代表等欢聚一堂，共庆新春。中国驻老挝大使馆临时代办王畅点赞旅老侨胞所作积极贡献，勉励他们继续投身祖国发展和统一大业，助力构建中老命运共同体。

此外，中国驻纽约总领馆举行“温暖迎春·共庆中国年”暖心包发放启动仪式，中国驻纽约总领事黄屏向侨胞和留学生代表发放暖心包。中国驻匈牙利大使馆举行“温暖迎春·共庆中国年”慰问包发放启动仪式，中国驻匈牙利大使龚韬说，使馆为侨胞、留学生和企业务工人员精心准备了个性化的慰问品，希望通过它们，传递祖国的温暖和问候。（参与记者：石中玉、霍晶、陈静、张改萍、吴晓凌、贺飞、任耀庭、单玮怡、姚兵、黎广滔、张东强、马淮钊、赵旭、刘亚南、陈浩）

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