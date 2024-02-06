人民网乌兰巴托2月5日电（记者霍文）4日，庆祝中蒙建交75周年“欢乐春节”系列活动开幕式在乌兰巴托举行。中国驻蒙古国大使沈敏娟、参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、蒙中友好协会主席巴特苏赫、蒙古国自然环境和旅游部、文化部、乌兰巴托市政府负责人以及蒙古各界代表500余人出席活动。

活动首先在位于乌兰巴托市区东南的滑雪场展开。35名蒙古国滑雪运动员在4面中蒙国旗的引领下，迎着凛冽的北风，从几十米高的山顶，托举绿色、红色、银色、金色、蓝色5条巨龙分别从两条雪道徐徐滑下，寓意龙瑞天降，拉开了庆祝中蒙建交75周年“欢乐春节”系列活动的序幕。

开幕式现场。驻蒙古使馆供图

旅蒙华侨蒙中友谊学校的学生们表演了舞龙和舞狮。乌兰巴托中国文化中心推出了“你好！中国”图片展。中蒙嘉宾在巨龙摆出的“2024”造型下合影，之后前往蒙古包造型的人家剧场，观看由中国南京艺术团和蒙古艺术家联袂献上的精彩演出。富有秦淮风韵的歌舞、魔术、杂技节目以及蒙古马头琴四重奏赢得在场观众阵阵叫好，同时为乌兰巴托送上浓浓的年味。

开幕式现场。驻蒙古使馆供图

沈敏娟在开幕式致辞中表示，去年底春节被确定为联合国假日，中蒙都有庆祝春节传统，今年中国春节和蒙古白月节恰好又落在同一天，两国人民将“天涯共此时”。今年是新中国成立75周年，也是中蒙建交75周年，意义重大。我们要继往开来，相互支持，相互成就，夯实两国命运共同体根基，使中蒙关系持续走在时代前列；深化发展战略对接，将互补优势更好更快地转化为合作红利；共同倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，促进地区和全球的公平公正、和平发展。

沈敏娟致辞。驻蒙古使馆供图

巴特苏赫在致辞中表示，2024年是蒙中关系的重要年份，更加广泛的合作即将展开。近年来，蒙中关系发展迅速，丰富多彩的人文交流活动不断拉近两国和两国人民的友好关系。真诚祝愿蒙中关系蓬勃发展，祝愿两国人民友谊长存。

演出结束后，沈敏娟向巴特苏赫等嘉宾赠送了“欢乐春节”活动生肖吉祥物——吉祥龙。此次开幕式既是全球“欢乐春节”系列活动的重要组成部分，也是2024庆祝中蒙建交75周年系列活动的首场大型文化交流活动，由中国文化和旅游部、蒙古国自然环境和旅游部、蒙古国文化部、中国驻蒙古国大使馆、南京市文化和旅游局共同主办。

据悉，在“欢乐春节”活动框架下，未来两周乌兰巴托中国文化中心还将举办“中国故事——微笑5000年”讲座、“四季南京”图片展、中国电影周等系列文化活动。

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