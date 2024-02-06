新华社北京2月5日电 题：“改变中国”的美国执念当休矣

新华社记者叶书宏

最近，美国总统国家安全事务助理沙利文在华盛顿出席美国外交关系协会活动时坦言，“美国意识到，几十年来为塑造或改变中国所作出的努力，无论是明里还是暗里，都没有取得成功。”

这是美国官方公开承认过去几十年对华实施“改造”战略，并以失败告终。让美国这些人失望的是，中国始终坚持走自己的道路，经济社会发展取得了巨大进步，国家治理水平迈上新台阶，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。

2024年1月1日，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”在上海吴淞口国际邮轮港正式开启商业首航（无人机照片）。新华社记者 丁汀 摄

在事实面前，美国必须调整对华认知，放下“塑造或改变”中国的执念，找到与中国平等相处之道。正如习近平主席所说，中美走的是不同的路。这种不同不是今天才有的，今后还会继续存在。中美相处很重要一条就是承认这种不同，尊重这种不同，而不是强求一律，试图去改变甚至颠覆对方的制度。

在国际政治中，美国始终有种幻觉：认为自己是独一无二的“山巅之城”，有权统治世界，也有教导其他国家遵从其制定的所谓“规则秩序”的义务。美国前总统克林顿曾提出：“通过加入世界贸易组织，中国不仅会同意进口更多产品，更同意进口我们最珍视的价值……”美国一些战略家坚定地认为，苏联解体、东欧剧变之后，下一个就轮到中国。然而人们看到的却是：中国在随后20年的时间里成为全球第二大经济体，成功走出了一条具有中国特色的现代化道路。

实际上，美国与其追问“为什么改变中国失败?”不如多想想“为什么会认为自己能够改变中国?”英国学者马丁·雅克指出，美国之所以屡屡读不懂、看不透、判不准中国，关键在于无视中国的历史文化。他在《洛杉矶时报》发表题为《理解中国——西方错估中国已数十年了》的文章指出：“人们想当然地认为，现代化进程必然导致西方化。但是，影响现代化的不仅仅是市场、竞争和技术，还有历史和文化，而中国的历史文化迥异于任何西方国家。”雅克表示，美国等西方国家总是希望能够大体按照自己的标准——有时甚至是唯一标准来评价中国，却不愿投入精力去理解尊重其国家文化、历史和传统所蕴含的智慧和特殊性，“这无疑是错误的”。

在山东省巨野县新一代信息技术产业园，工作人员在直显芯片生产设备前值守（2023年11月30日摄）。新华社记者 郭绪雷 摄

归根到底，“文明优越论”混合冷战思维，使美国高估自己的同时，又低估了中国人民主导自身命运、谋求自主发展的主体意识。

“美国总是高估自己决定中国发展道路的能力”，美国学者库尔特·坎贝尔和伊莱·拉特纳在合著的文章《思虑中国》中写道。正如幻想“经济开放会让中国西化”注定失败一样，妄图通过遏制打压同样无法改变中国的发展轨迹，中国无论做出何种选择，都是而且只会是基于国家发展和人民福祉做出的自主选择。

作为对全球和平发展具有系统影响力的大国，中美以何种方式共存攸关人类前途命运，而阻碍中国的自主发展就像欧洲中世纪著名的克努特国王试图阻止海水涨潮一样。《金融时报》在一篇题为《面对美国打压，中国是正确的》评论中说，美国需要一种战略来面对“永远存在的中国”，而“押注中国屈服并不是战略”。

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