新华社北京2月5日电（记者袁帅）龙年新春将至，外交部领事保护中心2月5日通过“领事直通车”新媒体平台提前给海内外中国同胞拜年，并提醒在海外和计划赴海外的中国同胞，在欢度佳节的同时切莫忘记加强风险防范，确保自身安全。

领保中心共发出7点提醒，分别是：了解安全形势、评估出行风险、防盗防骗防火、防范灾害和疫病、言行举止得体、遇事妥善应对、牢记求助电话。

领保中心提醒在海外和计划赴海外的中国同胞提前通过中国领事服务网、“领事直通车”新媒体平台、当地新闻媒体等渠道了解所在地或目的地安全形势，密切关注外交部和中国驻外使领馆发布的领事提醒，避免前往安全风险高的国家和地区，不去偏僻、未开发、情况复杂或缺乏安全保障的区域。

领保中心表示，节假日期间通常出行人员较多，请广大同胞注意交通安全，遵守交通规则，充分留意车辆和道路状况，尽量避开拥挤路段或人员密集区域，远离游行、示威、集会人群。建议选择正规、信誉好的酒店、餐馆、活动场所和服务机构，不盲目猎奇或追求刺激。参加浮潜、漂流、滑雪等高风险项目务必量力而行、谨慎选择，如确定参加，需严格接受专业培训并在专业人士指导和陪护下进行，避免发生意外。

景区、车站、商场、城市广场等地易发盗抢案件，请同胞们注意妥善保管个人证件和财物，重要证件提前留存复印件和电子版备用，尽量不携带贵重物品和大额现金。树牢反诈防骗意识，不轻信不明来电、短信、链接，不向陌生人提供个人信息，坚决不贸然转账汇款。注意用火用电安全，熟悉安全通道和消防设施，不使用老化设备或超负荷使用电器，尽量不存放易燃易爆物品，减少火灾隐患。

近段时间以来，部分国家和地区极端天气和自然灾害情况多发，建议同胞们在海外出行时充分考虑户外水文地理、气温雨雪等自然条件，留意当地气象灾害预报，做足各项准备工作，如遇灾害请遵从当地官方指引。密切关注当地传染病流行情况和公共卫生动态，掌握疫病防控知识，做好自身健康监测，如出现身体不适症状，及时寻医就诊。

领保中心提示，各国法律法规和文化习俗不尽相同，请同胞们注意依规守法，谨言慎行，举止得体。切勿购买、携带违禁物品或从事博彩、赌博、非法换汇等违法犯罪活动。尊重当地风俗习惯，树立中国公民良好形象，避免因自身原因招致安全风险。

如与当地执法人员、中介、旅行社、航空公司等发生纠纷，请同胞们理性维权，保留相关证据，通过协商或法律途径解决，避免采取过激行为。如遭遇抢劫、车祸等突发事件或危险，保持冷静、沉着应对，在保障自身安全前提下，及时向当地警方报警。

此外，同胞们宜提前掌握当地报警电话、中国驻当地使领馆领事保护与协助电话，必要时及时拨打寻求协助。外交部全球领事保护与服务应急热线（12308领保热线，+86-10-12308）将24小时守护海外中国公民安全。

(责编：卫嘉、白宇)