新华社维也纳/内罗毕2月5日电 日前在奥地利维也纳和肯尼亚内罗毕出席中国春节招待会的联合国高级官员向中国人民致以新春问候，祝愿龙年世界和平、繁荣。

1月31日，中国常驻维也纳代表团与维也纳联合国中文会在维也纳国际中心共同举办春节招待会，这是中国常驻团首次在维也纳联合国总部所在地举办春节庆祝活动。中国常驻维也纳联合国办事处和其他国际组织代表李松大使、联合国维也纳办事处总干事瓦利等700余人参加了招待会。

招待会上，国际原子能机构总干事格罗西、联合国工业发展组织总干事穆勒等向中国人民致以新春问候。瓦利在致辞中愉快回忆起去年访华经历，表示对中国的发展成就印象深刻，赞赏中国为消除贫困、发展教育以及工业化所作的努力。瓦利说，中国的发展故事鼓舞人心，祝愿龙年世界和平、繁荣。

李松表示，中方愿与维也纳国际组织和广大成员国加强合作，积极倡导真正的多边主义，共同维护协商一致、团结协作的“维也纳精神”，共同推进维也纳多边事业。

同日，联合国内罗毕办事处与中国驻肯尼亚大使馆举办2024新春招待会。中国驻肯尼亚大使周平剑、联合国内罗毕办事处总干事扎伊娜卜·哈瓦·班古拉等200余人欢聚一堂。

班古拉表示，今年是联合国第一次将农历春节作为联合国假日，她谨代表联合国驻肯尼亚大家庭，祝愿龙年给所有人带来和平、健康和繁荣。“这是我第一次在联合国内罗毕办事处体验中国春节文化，非常棒，祝龙年大吉。”

周平剑表示，春节正式成为联合国假日，有利于促进世界不同文明的交流互鉴。

2023年12月22日，第78届联合国大会协商一致通过决议，将农历春节确定为联合国假日。根据联合国的相关规定，联合国总部和世界各地的机构每年要设定10个官方假日，此次为农历春节首次入选。（参与记者：于涛、黎华玲、王旭琛）

(责编：贾文婷、刘叶婷)