新华社北京2月5日电 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基4日视察扎波罗热南部地区作战前线，视察期间附近地区发生爆炸。在意大利媒体同一天播出的采访中，泽连斯基证实，他正在考虑更换一批高级官员。

2022年2月19日，在德国慕尼黑，乌克兰总统泽连斯基在第58届慕尼黑安全会议（慕安会）上发言。新华社记者 逯阳 摄

泽连斯基4日在社交媒体说，他视察了扎波罗热地区罗博季涅的第65机械化旅驻地。配图显示，他身穿防弹衣在地下掩体与士兵握手、颁发奖章。

乌克兰总统发言人谢尔盖·尼基福罗夫当天晚些时候说，泽连斯基视察罗博季涅期间，附近地区发生了爆炸。

罗博季涅是俄乌冲突南部战线的主要热点地区之一，乌军去年8月收复了这座村庄。

路透社报道，泽连斯基视察前线正值乌军总司令瓦列里·扎卢日内将遭解职的猜测愈演愈烈。两名消息人士2日说，乌克兰政府已经告知美国白宫，泽连斯基打算解职扎卢日内。

在意大利广播电视公司4日播出的专访中，泽连斯基证实他考虑更换数名高级别官员，不仅涉及军方高层。

“当我谈到人事变动时，我考虑的是一些严肃的事情，不仅涉及某个人，而是关系到国家领导层的方向，”他说，“人事变动必要，我正在考虑替换一些官员，不仅在军队层面。”

一段时间以来，扎卢日内与泽连斯基的矛盾陆续见诸乌克兰国内外媒体。乌克兰主要报纸《乌克兰真理报》去年年底以多名不愿公开姓名的官员为消息源，披露两人矛盾尖锐。

扎卢日内去年11月接受英国《经济学人》杂志采访时说，俄乌冲突进入消耗战阶段，战场陷入“僵局”，可能有利于俄方，乌克兰必须重建军力。泽连斯基否认这一说法。路透社认为，扎卢日内对战局的评估与泽连斯基公开言论中的乐观情绪形成鲜明对比；解职扎卢日内可能影响乌军前线士兵的士气。

一些媒体推测，乌克兰陆军司令亚历山大·瑟尔斯基或者国防部情报总局局长基里洛·布达诺夫可能接替扎卢日内的职务。（包雪琳）

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