新华网日本川崎2月5日电（记者姜俏梅）东京多元交响乐团4日在神奈川县川崎市MUZA川崎交响乐大厅举办2024新年音乐会，为中日观众奉献一场音乐盛宴，共迎中国传统节日春节的到来。

2月4日晚，东京多元交响乐团在神奈川县川崎市MUZA川崎交响乐大厅举办2024新年音乐会。记者 姜俏梅 摄

当晚，随着意大利指挥家塞尔吉奥·贝瑞塔挥棒，雄壮嘹亮的《红旗颂》旋律在大厅回荡，东京多元交响乐团2024新年音乐会正式上演。欢快有力的《春节序曲》，令现场观众仿佛置身锣鼓齐鸣的新春场景，喜悦欢畅的节日气氛油然而生。此外，《蝙蝠序曲》《塞维利亚理发师》《第一钢琴协奏曲》等西方音乐经典作品接连奏响，不断将气氛推向高潮。下半场交响乐演绎的中国乐曲《北京喜讯到边寨》，为整场演出再添喜庆“年味”。

当晚，包括日本前首相鸠山由纪夫在内，中日友人大约1000人欢聚一堂，提前感受中国传统节日春节的喜庆欢快气氛。

2月4日晚，日本前首相鸠山由纪夫（右一）到场观看演出。记者 姜俏梅 摄

中国驻日本大使吴江浩、中国音乐家协会主席叶小钢、中国爱乐乐团团长李南等发表书面贺词，希望东京多元交响乐团新年音乐会成为体现中日文明互鉴、促进民心相通的重要桥梁。

东京多元交响乐团于2019年成立，是日本首个以旅日华侨华人为主体，汇集各国管弦乐演奏者的交响乐团。每逢春节前夕举办新年音乐会，已逐渐成为旅日华侨华人庆祝节日的新方式。

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