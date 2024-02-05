新华网阿姆斯特丹2月5日电（记者王湘江）2024年全荷学生学者春节联欢会4日在荷兰首都阿姆斯特丹举办，联欢会由中国留荷学生学者联合会（以下简称“全荷学联”）主办，中国驻荷兰大使谈践与现场500余名留荷学生学者一起共庆新春佳节。

2月4日，全荷学生学者春节联欢会工作人员与嘉宾、演员合影。（全荷学联供图）

谈践在致辞中向广大在荷留学生和国际友人致以新春祝福，鼓励留荷学子集中精力学习，努力成为中荷友谊的杰出使者。

荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯医学中心教授海因·拉特用中文祝愿大家“新年快乐”、“龙年大吉”。他说，25年前首次访问中国就感受到中国人聪明、友善和乐于合作的优秀品质，这些品质也同样体现在今天中国留学生的身上。

全荷学联主席陈榆回顾了2023年全荷学联工作中的成果与挑战。展望2024，陈榆表示，学联将继续秉持全心全意为留荷学生服务的初心，全方位地服务好留荷学子，并努力为促进中荷文明互鉴作出新贡献。

2月4日，全荷学生学者春节联欢会现场观众在观看表演。（全荷学联供图）

联欢会上，来自荷兰各大高校的中外留学生与荷兰师生表演了歌曲、舞蹈、魔术和武术等节目，为观众带来一场精彩的视听盛宴。除现场观众外，还有约2000名观众通过中国教育部留学服务中心哔哩哔哩直播间等网络平台观看了联欢会。

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