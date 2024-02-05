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“欢乐春节”之2024新疆文化和旅游海外推广周举办

2024年02月05日15:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜2月5日电 （记者任皓宇）1月29日至2月5日，中外文化交流中心联合新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、驻卡塔尔使馆、驻阿联酋使馆、驻迪拜总领馆、阿联酋中国文化中心分别在卡塔尔、阿联酋成功举办“欢乐春节”之新疆文化和旅游海外推广周活动。

2日在阿联酋迪拜举行的大型音舞诗画《新疆是个好地方》文艺演出。人民网记者 任皓宇摄

2日，在阿联酋迪拜举行的大型音舞诗画《新疆是个好地方》文艺演出。人民网记者 任皓宇摄

此次活动采取线下主体活动+线上展播相结合形式，设置大型音舞诗画《新疆是个好地方》文艺演出、“你好！中国”——2024中国北方冰雪旅游海外推广季阿联酋专场活动、迪拜欢乐春节庙会巡游活动、“新疆是个好地方”摄影主题展、“非遗新疆”文创礼品展、新疆纪录片展播，以及“舞动新疆”快闪等文化交流和旅游推广活动，以“新疆是个好地方”为主题集中展示中国新疆社会发展成就、文化繁荣多姿、旅游风光宜人的良好形象。

2日在阿联酋迪拜举行的大型音舞诗画《新疆是个好地方》文艺演出。人民网记者任皓宇摄

2日，在阿联酋迪拜举行的大型音舞诗画《新疆是个好地方》文艺演出。人民网记者 任皓宇摄

大型音舞诗画《新疆是个好地方》由世界级和国家级非物质文化遗产以及经典中华歌曲、舞蹈、器乐等14个节目组成，将精湛的技艺、优雅的舞姿与绚丽多彩舞台效果有机融合，让新疆“歌舞之乡”的魅力尽情绽放。推介现场，大屏滚动播放《新疆是个好地方》旅游宣传片，从那拉提大草原到塔克拉玛干沙漠，从蓝色赛里木湖畔到白色的阿尔泰山雪顶，一帧帧优美画面展现着天山南北大美河山。摄影展上，以自然风光、人文风情、特色民俗、非遗传承、现代化建设为主题的87幅优秀摄影作品清晰描绘着新疆生动多彩的地域风貌和民俗风情。新疆非遗文创展上，琳琅满目的文创产品吸引着各地观众驻足欣赏，流连忘返。

2日在阿联酋迪拜举行的大型音舞诗画《新疆是个好地方》文艺演出。人民网记者 任皓宇摄

2日，在阿联酋迪拜举行的大型音舞诗画《新疆是个好地方》文艺演出。人民网记者 任皓宇摄

2日在阿联酋迪拜举行的大型音舞诗画《新疆是个好地方》文艺演出。人民网记者 任皓宇摄

2日，在阿联酋迪拜举行的大型音舞诗画《新疆是个好地方》文艺演出。人民网记者 任皓宇摄

此次活动，向国际社会展示了中国新疆在长期交流交往交融中形成的多元一体、丰富多彩的文化，增进了世界各国对中国新疆的认知，树立起新疆文化旅游整体形象，提升了“新疆是个好地方”品牌国际影响力，为文化旅游等领域的国际合作打下了良好基础。

2日在阿联酋迪拜举行的大型音舞诗画《新疆是个好地方》文艺演出。人民网记者 任皓宇摄

2日，在阿联酋迪拜举行的大型音舞诗画《新疆是个好地方》文艺演出。人民网记者 任皓宇摄

2日，“你好！中国”——2024中国北方冰雪旅游海外推广季阿联酋专场活动在阿联酋迪拜举行。人民网记者任皓宇摄

2日，“你好！中国”——2024中国北方冰雪旅游海外推广季阿联酋专场活动在阿联酋迪拜举行。人民网记者 任皓宇摄

(责编：王禹蘅、张悦)

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