人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“建证幸福·中建之夜”主题日活动在迪拜举行

2024年02月05日15:35 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜2月5日电 （记者任皓宇）2月4日下午，“建证幸福·中建之夜”主题日活动在迪拜知名地标——哈利法塔公园举行。

中国驻迪拜总领事李旭航致辞。中建中东供图

中国驻迪拜总领事李旭航致辞。中建中东供图

中国驻迪拜总领事李旭航表示，中建中东公司是建筑业的国际佼佼者，也是中阿友好合作的见证者和贡献者。多年来，中建中东公司在阿联酋承建了众多民生项目和标志性地标建筑，并注重实施绿色建造、智慧建造，为当地可持续发展作出了重要贡献，荣获阿联酋政府多个奖项，并得到了社会各界的广泛赞誉。希望中建中东永葆初心使命，积极履行社会责任，在民生经济发展、民心相通、可持续发展等方面继续贡献中建力量，以实际行动展现中资企业的责任和担当。

中建中东公司总经理田三川表示，二十年来，公司在当地累计承建各类国计民生和地标性项目120余项。中国建筑品质重于泰山，这既是对产品质量的庄严承诺，也是对阿联酋当地居民提升居住品质的庄严承诺。今后，中建中东公司将持续深耕阿联酋市场，高品质进行项目建设，按期保质交付产品，持续助力区域经济发展，不断提升区域民众的美好幸福空间。

活动现场。中建中东供图

活动现场。中建中东供图

活动现场，在哈利法塔公园正前方，中建中东公司所建造的地标性建筑——Grande B4项目团队从施工大楼上打出拜年横幅，为全国人民送上新春祝福。中建中东展台前的互动套环游戏也吸引了大批现场游客驻足观赏，广泛参与，热闹十足。

(责编：王禹蘅、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部