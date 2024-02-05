人民网迪拜2月5日电 （记者任皓宇）2月4日下午，“建证幸福·中建之夜”主题日活动在迪拜知名地标——哈利法塔公园举行。

中国驻迪拜总领事李旭航致辞。中建中东供图

中国驻迪拜总领事李旭航表示，中建中东公司是建筑业的国际佼佼者，也是中阿友好合作的见证者和贡献者。多年来，中建中东公司在阿联酋承建了众多民生项目和标志性地标建筑，并注重实施绿色建造、智慧建造，为当地可持续发展作出了重要贡献，荣获阿联酋政府多个奖项，并得到了社会各界的广泛赞誉。希望中建中东永葆初心使命，积极履行社会责任，在民生经济发展、民心相通、可持续发展等方面继续贡献中建力量，以实际行动展现中资企业的责任和担当。

中建中东公司总经理田三川表示，二十年来，公司在当地累计承建各类国计民生和地标性项目120余项。中国建筑品质重于泰山，这既是对产品质量的庄严承诺，也是对阿联酋当地居民提升居住品质的庄严承诺。今后，中建中东公司将持续深耕阿联酋市场，高品质进行项目建设，按期保质交付产品，持续助力区域经济发展，不断提升区域民众的美好幸福空间。

活动现场。中建中东供图

活动现场，在哈利法塔公园正前方，中建中东公司所建造的地标性建筑——Grande B4项目团队从施工大楼上打出拜年横幅，为全国人民送上新春祝福。中建中东展台前的互动套环游戏也吸引了大批现场游客驻足观赏，广泛参与，热闹十足。

(责编：王禹蘅、张悦)